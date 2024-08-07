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沒看錯！IKEA中元節推「金紙蛋糕」　8／10全球獨家開賣

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▲IKEA金紙蛋糕。（圖／業者提供）

▲IKEA推出超在地化金紙蛋糕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

民俗節日中元節即將在8／18來臨，相信許多民眾已經開始看到街頭出現拜拜的景象，瑞典家居業者IKEA近期宣布在餐廳推出「金紙蛋糕」，採用千層蛋糕為底，在上方印有紅框，乍看之下實在超有民俗風，這番在地誠意有讓你想捧場一下了嗎？

西洋萬聖節市場推出應景商品已經不稀奇，IKEA幽默搞怪的風格在今年中元節就來玩一波，8／10起店內瑞典餐廳開賣一款中元限定的「金紙蛋糕」，端詳一下還超有一回事。金紙蛋糕僅在台灣販售，主體是層層疊疊的暗黃色千層蛋糕，最上層印有紅框，外觀就像是一疊真正的金紙，還可以一張張層層撕開食用，這概念也實在太像金紙了吧。

業者表示，金紙蛋糕一入口就感受到濃郁蛋香，吃起來甜而不膩，是種全新的味蕾體驗，但視覺衝擊應該遠勝過味蕾感受吧，預計8／10正式開賣，採限量提供售完為止。

▲IKEA金紙蛋糕。（圖／業者提供）

而農曆7月各公司行號和家庭即將迎接中元普渡的拜拜儀式，如何在供品上插香可能是很多人的困擾。今年海尼根推出全新拜拜包裝，特別在外盒上設計了插香孔，內含超大容量的海尼根啤酒，貼心十足。

中元節拜拜習俗多，不同對象如神明、祖先、地基主和好兄弟，都需要準備不同的供品和遵守特定的禁忌。像是酒水、餅乾、飲料、泡麵和罐頭等是常見的供品，水果則需避開鳳梨，以及不適合同時出現香蕉、李子與梨子（取其諧音「招你來」）。

▲IKEA金紙蛋糕。（圖／業者提供）

啤酒因象徵「運氣、氣勢」常是拜拜首選，拜拜時供品上插香是為了告訴好兄弟「這是準備給你的」，因過去有民眾找不到地方插香，就用吸管和膠帶自製插香管，為了解決這個困擾，海尼根今年推出市售首款插香孔包裝，內含六罐710ml超大罐海尼根經典，既氣派又美觀，貼心設計替拜拜更添風采。

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關鍵字：

中元節, IKEA, 金紙蛋糕, 民俗風味, 美食

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