BTS成員Jin喜訊連發！成Gucci全球代言人　「粉紅＋紅」疊穿帥出新高度

▲BTS防彈少年團成員Jin喜接Gucci最新全球品牌代言人。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

南韓天團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍），退伍短短1個多月，聲勢一路大爆發！不僅在今年巴黎奧運參與聖火傳遞，還首度接下珠寶品牌代言，緊接著義大利時尚品牌Gucci更宣布Jin成為最新全球品牌代言人，同時釋出他身穿2025春夏男裝系列的3張不同風格形象照，完美展現其時尚魅力，令人期待之後他現身時裝周看秀時的各種帥氣造型。

Jin身為紅遍全球天團BTS團內年紀最長的大哥，也是首位退伍的成員，7月初才接下精品龍頭LVMH集團旗下法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，一轉眼又迎接好消息，加入Gucci全球品牌代言人行列。最新釋出的3張官宣照中，他帥氣演繹今年6月才在米蘭時裝周發表的2025春夏男裝系列，分別穿上滿版圖騰印花襯衫、橄欖綠西裝套裝，就連一般男性害怕的「粉紅＋紅」的襯衫疊穿穿搭也完美駕馭，毫無違和感，高顏值加上完美消化各種造型的時尚展現力，難怪各大品牌搶著合作。

Gucci創意總監Sabato De Sarno就很讚賞其獨特魅力，「他溫暖和親切的個性實在是非常吸引人，且他的風格獨特無比，是一位慷慨而非凡的藝術家，能夠用他的音樂打動人心」，很開心歡迎Jin成為全球品牌代言人。對於自己的新身份，Jin表示自己對Sabato De Sarno由衷敬佩，也提到「Gucci是一個擁有悠久傳承和現代感的經典品牌。能成為品牌的一份子，對我來說既有意義又令人興奮」。

▲DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使，與丁海寅、全球品牌代言人周杰倫成為同事，DIOR發布了兩張他的帥照揭示新身份，金珉奎穿上正式的西裝搭配運動鞋，又以荷葉高領上衣展現優雅，展現迷人魅力。

身高187公分的金珉奎，臉蛋、身材兼備，不但有大狗狗的可愛暱稱，更被認為是SEVENTEEN的門面擔當，無論正式、休閒、街頭，幾乎任何風格都能駕馭，也受到不少精品品牌青睞，曾今年2月赴巴黎時裝周參加DIOR大秀，時隔半年身份升級，品牌表示，金珉奎體現了DIOR魅力和獨特性的精神，並在男裝創意總監 Kim Jones不斷重塑設計中，展現大膽與創造力的結合。

▲金珉奎一身DIOR服裝，並把DIOR與STONE ISLAND聯名運動鞋的鞋帶擺出愛心。（圖／翻攝min9yu_k IG）





▲今年2月金珉奎赴巴黎時裝周參加DIOR 2024秋冬女裝秀。

日前金珉奎才在個人IG上秀出DIOR與STONE ISLAND的聯名運動鞋，還用鞋帶擺出了愛心，雙方的友好關係不言而喻，如今成為品牌大使，接下來必定會在更多DIOR的活動見到他的帥氣身影。