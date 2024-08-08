fb ig video ETtoday search mobile

BTS成員Jin喜訊連發！成Gucci全球代言人　「粉紅＋紅」疊穿帥出新高度

>

▲▼ BTS成員Jin金碩珍成Gucci全球代言人 。（圖／記者張毓容攝）

▲BTS防彈少年團成員Jin喜接Gucci最新全球品牌代言人。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

南韓天團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍），退伍短短1個多月，聲勢一路大爆發！不僅在今年巴黎奧運參與聖火傳遞，還首度接下珠寶品牌代言，緊接著義大利時尚品牌Gucci更宣布Jin成為最新全球品牌代言人，同時釋出他身穿2025春夏男裝系列的3張不同風格形象照，完美展現其時尚魅力，令人期待之後他現身時裝周看秀時的各種帥氣造型。

▲▼ BTS成員Jin金碩珍成Gucci全球代言人 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ BTS成員Jin金碩珍成Gucci全球代言人 。（圖／記者張毓容攝）

Jin身為紅遍全球天團BTS團內年紀最長的大哥，也是首位退伍的成員，7月初才接下精品龍頭LVMH集團旗下法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，一轉眼又迎接好消息，加入Gucci全球品牌代言人行列。最新釋出的3張官宣照中，他帥氣演繹今年6月才在米蘭時裝周發表的2025春夏男裝系列，分別穿上滿版圖騰印花襯衫、橄欖綠西裝套裝，就連一般男性害怕的「粉紅＋紅」的襯衫疊穿穿搭也完美駕馭，毫無違和感，高顏值加上完美消化各種造型的時尚展現力，難怪各大品牌搶著合作。

Gucci創意總監Sabato De Sarno就很讚賞其獨特魅力，「他溫暖和親切的個性實在是非常吸引人，且他的風格獨特無比，是一位慷慨而非凡的藝術家，能夠用他的音樂打動人心」，很開心歡迎Jin成為全球品牌代言人。對於自己的新身份，Jin表示自己對Sabato De Sarno由衷敬佩，也提到「Gucci是一個擁有悠久傳承和現代感的經典品牌。能成為品牌的一份子，對我來說既有意義又令人興奮」。

▲SEVENTEEN金珉奎成DIOR最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲SEVENTEEN金珉奎成DIOR最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使，與丁海寅、全球品牌代言人周杰倫成為同事，DIOR發布了兩張他的帥照揭示新身份，金珉奎穿上正式的西裝搭配運動鞋，又以荷葉高領上衣展現優雅，展現迷人魅力。

身高187公分的金珉奎，臉蛋、身材兼備，不但有大狗狗的可愛暱稱，更被認為是SEVENTEEN的門面擔當，無論正式、休閒、街頭，幾乎任何風格都能駕馭，也受到不少精品品牌青睞，曾今年2月赴巴黎時裝周參加DIOR大秀，時隔半年身份升級，品牌表示，金珉奎體現了DIOR魅力和獨特性的精神，並在男裝創意總監 Kim Jones不斷重塑設計中，展現大膽與創造力的結合。

▲SEVENTEEN金珉奎成DIOR最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲SEVENTEEN金珉奎成DIOR最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金珉奎一身DIOR服裝，並把DIOR與STONE ISLAND聯名運動鞋的鞋帶擺出愛心。（圖／翻攝min9yu_k IG）

▲SEVENTEEN金珉奎成DIOR最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲今年2月金珉奎赴巴黎時裝周參加DIOR 2024秋冬女裝秀。

日前金珉奎才在個人IG上秀出DIOR與STONE ISLAND的聯名運動鞋，還用鞋帶擺出了愛心，雙方的友好關係不言而喻，如今成為品牌大使，接下來必定會在更多DIOR的活動見到他的帥氣身影。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

BTS, Jin, 金碩珍, Gucci, 代言人, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

不只能潤唇！皮膚科醫師教凡士林「6種隱藏神用法」　省錢又實用

不只能潤唇！皮膚科醫師教凡士林「6種隱藏神用法」　省錢又實用

生氣別再往肚裡吞！3點學習「有效發脾氣」高情商都懂得正視情緒

生氣別再往肚裡吞！3點學習「有效發脾氣」高情商都懂得正視情緒

氣血不足會發胖、精神差！中醫曝「4類氣血不足」症狀和調理法 婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離 韓韶禧機場私服背小CK平價包！超仙短髮新造型曬無死角神顏 張娜拉《好搭檔》10婚姻金句：夫妻就是成為家人的陌生人 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 BTS成員Jin喜訊連發！成Gucci全球代言人　「粉紅＋紅」疊穿帥出新高度 星巴克父親節買一送一　「拍張照」馬上現賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面