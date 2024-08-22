開學季來臨「升降式書桌」熱賣　IKEA極簡好用售價5千有找

記者蔡惠如／綜合報導

暑假即將步入尾聲，接下來將是全新的開學季，近年因應健康趨勢，提倡「不久坐」以維持健康與均勻體態，也讓可以調節桌面的升降桌，詢問度連年升高，IKEA、特力屋近期均不約而同推出升降書桌與升降辦公桌導購，售價4,999元起，還有滿額回饋與優惠讓消費者工作跟學習都更健康。

▲開學季來臨，居家業者推升降桌優惠方案。（圖／特力屋提供）

9月對學生或社會新鮮人來說都是新人生階段的展開，外宿生、租屋族們都正忙著為新學期做準備，在有限的空間內打造健康、高效的學習與工作環境，據專家研究，可從掌握「定時起身動起來」、「個人儀式感」及「充足光線」三大原則著手。

根據《美國公共衛生期刊》研究顯示，使用電動升降桌能夠顯著提升工作效率。研究發現上班族在使用可調節高度桌面工作的一年後，生產力平均提高了46%，這項數據強調了在日常工作和學習中保持身體活力的重要性。

電動升降桌讓使用者可以根據需求自由切換坐姿與站姿，這種靈活性有助於減少因長時間保持固定姿勢而引起的疲勞，進而提升專注力和效率。特力屋表次，這波趨勢也反映在顧客詢問度及買氣上，今年上半年整體銷量與去年同期相比大幅雙倍成長，其中以「2組以上記憶高度、附USB及type-C充電接孔，以及附有抽屜或掛勾可收納相關用品」功能款式最受歡迎。

▲（左）RELATERA升降式書桌，售價4,999元；（右）SKÅDIS收納壁板，售價699元。（圖／IKEA提供）

IKEA近期也針對開學季，推薦旗下一款可輕鬆調節的RELATERA升降式書桌，搭配增加收納空間的RELATERA桌面層架、可任意排列組合的SKÅDIS收納壁板，以及方便移動且每層附標籤匣的HELMER附輪腳抽屜櫃與RELATERA留言板，讓家長輕鬆打造孩子的讀書角落，近期大台北4店也推出聯合促銷，祭出消費滿2,688元即可獲得限量「藍寶包」贈品。

▲HELMER附輪腳抽屜櫃，售價1,199元。（圖／IKEA提供）

特力屋則推出店內2款電動升降桌特價促銷，「LUMI智慧型電動升降桌」附USB充電孔，木色桌面搭配白色桌腳，能融入大部分居家裝潢，原價8,900元，特價7,990元；「特力屋浦菲特雙馬達智能升降桌」則以素面黑色極簡風設計，售價9,990元。

▲（左）LUMI 智慧型電動升降桌，原價8,900元，特價7,990元；（右）特力屋浦菲特雙馬達智能升降桌，售價9,990元。（圖／特力屋提供）

業者表示，即日起至9／1推書房系列商品消費滿5,000元折500元，囊括電動升降桌、人體工學電腦椅、複合式桌書或書櫃等，消費者可趁著開工或開學前入手。