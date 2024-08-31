人生最自在的節奏「不疾不徐」　精簡社交、外界雜音別往心裡去

文／女子學

生活該是什麼樣子？從來沒有人的回答是標準答案，每個人心中的理想狀態也不盡相同。

古人說的「三十而立」用現代人的方式表達，就是很多人在30歲會更知道自己要什麼，而且面對生活的態度會更從容自在。那樣的模樣，應該是很多年輕人羨慕的。

也許是經歷了歲月的洗禮，才學會用這樣的態度面對人生，也或許是到了這個年紀，才領悟到好像一切都不用那麼著急。那回過頭看，是不是早點用「不疾不徐」的節奏生活更好？那又該如何讓自己的心態改變呢？

▲《你比星光美麗》劇照。（圖／微博，下同）

著急的時候，做不出合適的決定



首先，一定要認知到，人在過於急躁的時候，是無法做出適合自己的決定的。活在這個世代，尚且在涉世未深的年紀，我們不僅要面對世界極快的變化和每日大量的資訊，還要處理內心的焦慮與迷惘，時刻擔心歲月一溜煙的消失，於是常常越走越急。

然而，生活的一切都是選擇與取捨，內心越慌亂越難在重要時刻做出適合的選擇。即使，因為年輕，多的是時間去試錯，但驀然回首時，不免還是會懊悔當初的決定。

若有意識到，自己的生活狀態還是在這種節奏時，不妨試著放慢步調，空下時間與自己相處，盡可能的讓社交狀態留白，因為有太多的影響都是來自外界的雜音。

精簡社交，雜音很多，別往心裡去



不知道是不是社會風氣的影響？一踏出社會後，聚會的話題往往離不開工作、投資以及感情，跟同年齡層的人聊，肯定離不開各種「比較」；跟長輩聊，好一點的是經驗談分享，糟糕點的就是得接收各種指導棋與批評。

這應該是多數人都遇過的狀況，甚至是很多人逃避社交的理由。說來這真的很難避免，除了減少不必要的社交，也只能練習不讓這些雜音影響自己。在陷入「比較」漩渦的時候，可以想想別人呈現出來的樣子是不是他的所有，也許還有其他面向是你沒察覺的。至於其他試圖影響你生活節奏的意見，就都當作空氣吧。

人生的節奏不快不慢、不疾不徐，應是最輕鬆自在的狀態。開啟勿擾模式，別輕易被旁人影響，生活沒什麼事，比吃好睡飽更重要了。

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