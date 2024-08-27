回顧《艾蜜莉在巴黎》15金句：坦白自己的秘密會讓你覺得沒那麼孤獨

記者鮑璿安／綜合報導

《艾蜜莉在巴黎》第四季上線後持續引發討論，劇情圍繞由莉莉柯林斯（Lily Collins）所主演的美國女孩艾蜜莉（Emily Cooper）到巴黎闖蕩發生一系列工作、感情與生活趣事。雖然情節浮誇，卻使得劇迷愛罵更愛看，以下就來幫大家回顧第三季中出現的金句台詞，說不定能引起一些共鳴！

1. 艾蜜莉這是你的人生，不是她的。



2. 夏至是一年中很重要的一天，它會帶來很多機會，太陽就像是在說「我們再試試吧」。



3. 即使不做選擇也會產生後果，所以這仍然是一種選擇。



4. 我不是任何人的第二選擇。



5. 你知道最近有人在我處於困境的時候說了什麼嗎？用力，即使很疼。



6. 公雞是法國的象徵，即使腳踩在屎坑裡面也能打鳴。



7. 我和美國公司之間的關係，就像你穿著的那條裙子一樣，就是不適合。



8. 即使你今天過得很糟，這座城市依然看起來很棒。



9. 我不是逃跑，我是奔向我想要的生活，那就是這裡，在巴黎。



10. 坦白自己的秘密會讓你覺得沒那麼孤獨。



11. 我們討論工作和生活上的平衡，現在我只關注生活。



12. 被公司的苦差事所困，這是機器上的一個齒輪。



13. 把日程安排得很滿，是處理失業最壞的方式。



14. 法語中有句話，後退是為了跳得更高。



15. 我不願意承認，但自負往往激發出人最好的一面。你身邊最有用的人，是那些讓你感到威脅的人。