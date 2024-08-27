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搔癢、分泌物過多？專家：6個「私密處保養習慣」有效改善

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▲▼專家：6個「私密處保養習慣」必學 。（圖／Unsplash）

▲私密處更該用心呵護。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

身為女性，照顧好自己的私密處也是愛自己的表現之一，當私密處健康拉警報，出現分泌物過多、搔癢、發炎等困擾時，長期累積也會影響日常生活，進一步使人焦慮，想要遠離私密處困擾，愛康衛生棉分享6大保養秘訣，一起來學習！

#每天攝取足夠水分

飲食習慣對健康至關重要，建議每日攝取 2000 毫升的水，並減少甜食攝取，有助於促進新陳代謝並降低體內發炎的風險。充足補充水分能幫助身體正常運作，穩定代謝體內不需要的物質；而過量的甜食會使私密處環境酸度升高，產生異味並增加發炎風險，因此要注意減少甜食攝取，以維持私密處健康。

#性行為後立即排尿

性行為中，私密處會接觸到細菌。建議在性行為前補充水分，性行為後立即排尿，以排除私密處及尿道的細菌，降低感染風險。

#定期更換內褲

內褲長期接觸私密處，難免會接觸到尿漬、汗水、分泌物，除了每天清洗並更換內褲，建議每 3-6 個月定期更換，以維護私密處健康。

#勤換衛生棉

經血在離開體內接觸空氣後，開始大量滋生細菌，也容易使私密處產生異味。定期 2-3 小時更換衛生棉，可以避免衛生棉成為細菌的溫床，降低私密處異味及感染機率。千萬不要覺得麻煩而延遲更換，此舉動將會使私密處處於危險之中！

#選用「抑菌」衛生棉

除了勤換衛生棉，建議選用具有抑菌效果的產品，為私密處提供額外保護，減少細菌滋生，降低私密處搔癢、異味等困擾。

#正確清潔私密處

女性私密處的 pH 值為弱酸環境，平日私密處會接觸尿漬、汗水、分泌物。正確的清潔方式，建議挑選私密處清潔產品，將泡沫敷在私密處表面，用手指輕柔搓洗外陰部皺褶處，再用溫冷水沖洗。清潔過程避免侵入式清洗或灌洗陰道，以免破壞內陰部酸鹼環境。

▲▼專家：6個「私密處保養習慣」必學 。（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

關鍵字：

保養, 私密處, 愛康衛生棉, 女性健康, 衛生棉

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