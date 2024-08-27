京站開賣「Fujiyama富士山」餐具系列　59元起把餐桌變療癒

▲京站開賣「Fujiyama富士山」餐具系列，醬油碟售價59元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京站時尚廣場館內平價日系雜貨「100 Life Japan」，將在8／30獨家首賣日本在地熱門的「Fujiyama富士山」系列瓷器，簡單大方的設計不僅實用也藏有日系意涵，輕鬆把吃飯變成療癒的小確幸，而且更棒的是實惠的售價，單品59元起就能端走富士山；無印良品則有炻器與波佐見燒小盤的秋冬新品，精緻的特色也能讓餐桌升級。

100 Life Japan「Fujiyama富士山」系列，以富士山為設計靈感，將富士山的壯麗景象融入日常餐具中。該系列包括醬油碟、小菜碟、飯碗、盤子等多樣餐具，讓消費者在用餐時仿佛置身於富士山下，感受到濃郁的日本風情。這些餐具不僅適合日常使用，也可以當作家中或辦公室的擺飾。

▲京站開賣「Fujiyama富士山」餐碗系列S130ml、M230ml，售價129元；L550ml，售價199元。

▲Fujiyama富士山金邊方盤，售價159元。

此外，100 Life Japan也同步開賣《ＵＳＡＧＩ》灰白萌兔系列、《雪精靈-長尾山雀》系列和《可愛貓手》系列，不僅外型可愛，還融入了實用性設計，能夠讓日常生活變得更加有趣且療癒。

無印良品也將於10月陸續推出一系列全新餐廚食器，延續品牌一貫的極簡設計風格，強調實用性與美感的結合，新系列產品特別注重細節設計與材質選擇，以滿足不同消費者的需求。

▲餐廚食器系列，波佐見燒小盤，售價190元，預計10月後陸續上市。

不易沾黏飯匙在飯匙的正反兩面都加入了浮凸紋路，能有效防止米飯沾黏，背部還有一塊突起設計，避免飯匙平放時接觸到桌面，保持清潔。不鏽鋼食物夾則提供迷你版和附鎖扣版，迷你版適合夾取小而薄的食品，方便分裝佐料或小菜，附鎖扣版則適合盛裝沙拉和大型菜餚，配有可上下滑動的扣環，便於收納的設計巧妙實用。

▲不鏽鋼食物夾、不鏽鋼食物夾附鎖扣，售價129元至199元。

產自日本波佐見地區的波佐見燒小盤，採用具有吉祥意義的日本傳統圖樣製成，既能用來盛裝醬油或佐料，也具備裝飾性，炻器新增杯蓋類配件，還能作為杯墊使用，也適合作為小碟子盛裝醬料或零食，並且可以放入微波爐或烤箱加熱。

▲炻器多用皿，售價70元，預計10月後陸續上市。