11個Google搜尋隱藏彩蛋＆小遊戲　腦筋急轉彎、名偵探柯南玩玩看

文／LOOKin

作為全球最大的網路搜尋平台，Google已經成為你我在這個數位時代中不可或缺的日常工具。而細心的讀者們應該會發現，每當一些重大節日或是活動到來時，Google便會在搜尋首頁或是特定詞彙頁面上，增添一些充滿趣味性的「小彩蛋」，讓用戶們在使用時常常能感到莞爾一笑！而今天LOOKin就帶著各位讀者們來盤點11個超可愛的Google搜尋彩蛋和小遊戲，看完這篇文章後，相信你一定會好奇地去嘗試看看這些有趣彩蛋的！

11個超可愛Google搜尋彩蛋和小遊戲



腦筋急轉彎——你的核心記憶是什麼？



▲《腦筋急轉彎2》成為全球影史最賣座動畫。（圖／Facebook@迪士尼影業）

睽違9年才推出的皮克斯動畫續作《腦筋急轉彎2（Inside Out 2）》在全球斬獲驚人好成績，除奪下了2024年度全台、全美的票房冠軍外，更在短短19天的時間突破10億美金票房，成為影史上最快破10億美金的動畫電影，是你今年夏天絕對不能錯過的電影佳作！

▲在Google搜尋「腦筋急轉彎」會出現五彩繽紛的情緒核心記憶彩蛋。（圖／Google，下同）



而在這股熱潮下，Google也在「腦筋急轉彎」的搜索頁面上增添了小彩蛋，現在只要搜尋相關關鍵字並按下網頁最下面中間的拉炮按鈕，隨即就能跑出一條傳輸管產生多顆情緒各異的核心記憶（Core Memory），讓你的搜尋頁面頓時變得五彩繽紛！

真相只有一個！網頁居然縮小了！（手機版限定）

名為「APTX4869」的紅白膠囊相信每位柯南粉絲都一定會知曉！《名偵探柯南》的故事就是因為高中生名偵探工藤新一被黑衣組織餵下這顆膠囊而展開。因這顆膠囊的作用下，工藤新一才會縮小，從此化名為「江戶川柯南」，偵破各項難解的兇殺事件，而Google也致敬了此情節，在手機版上增添了這個彩蛋：只要按下畫面右上角的「APTX4869」膠囊，畫面會開始變得模糊，並最後直接縮小，可說是相當還原！

你是狗派還貓派？

你是「貓派」還是「狗派」呢？但不管你是哪一派，都可以在Google上找到你的歸屬！只要搜尋貓、狗的中文還是英文，在進入網頁介面後皆能在頁面左上角看到分別為貓和狗的手掌按鈕，在點按下去之後，你就會看見牠們的小手伸出來往頁面按壓，並發出叫聲、留下腳掌印痕，超級可愛！若你想恢復搜尋功能，則要點按頁面下方的「打叉」按鈕，便能沖洗掉這些腳印了，是非常有設計巧思的彩蛋。

「askew」我的畫面怎麼歪掉了？



咦？我的Google頁面怎麼會歪一邊？「Askew」一詞在中文中譯為「歪斜」，意味著某物偏離正常或預期的方向，通常是輕微或不規則地歪斜，而只要在Google上搜尋「Askew」一詞，網頁的顯示畫面竟然真的會往右歪掉，令人會心一笑！

Google，做個側翻！

沒想到Google也會翻跟斗！接下來介紹的有趣Google彩蛋，就是可以命令它做出一個有趣的體操動作，只要於搜尋欄打上「do a barrel roll（做個側翻）」的句子，網頁馬上就「翻」了一圈給你看，十分可愛。

「侯麗節」大玩彩繪大戰

▲印度三大節慶之一「侯麗節」又被稱作灑紅節、五彩節以及歡悅節。（圖／Pexels）

印度三大節慶之一「侯麗節（Holi）」又被稱作灑紅節、五彩節以及歡悅節。而舉行於每年三月的侯麗節，人們會在這一天拋開種姓制度，互相潑灑彩色粉末，一同慶祝春天的到來！。「Holi」一詞為印度語「色彩」之意，主要目的為慶祝春天到來並祈求穀物豐收，對印度教來說是一個十分重要的節日。

而Google也為這場盛大的節慶活動製作了特別彩蛋：不論是使用電腦桌機還是智慧型手機，你只需搜尋「侯麗節」或是「Holi」等相關詞彙，即可看見裝著滿滿色粉的盤子按鈕。而按下後按鈕再隨意點選網頁各處，就能丟出「彩粉砲彈」，直接使你的搜尋頁面變得多彩不已，就像到印度現場參加侯麗節一般！

隕石掉下來啦！

隕石通常指稱來自彗星、小行星或流星體等物體的固體碎片，從外太空穿越大氣層到達行星或月球表面的自然現象，而有趣的是，Google也為其設計了一個小彩蛋：只要搜尋「隕石」或是「meteorite」，畫面左上角就會跑出一顆墜落的隕石劃過整個介面，最後隕石殞落到網頁外時也會隨之一震，讓你有被砸中的臨場感！

小精靈遊戲「Pacman」體驗復古電玩樂趣

曾經在1980年風靡全球的小精靈遊戲「Pacman」也在2010年5月迎來30周年，而Google也非常貼心地將這個經典遊戲設計成隱藏彩蛋之一！如果你也想回味當年的小精靈遊戲，直接透過Google搜尋「小精靈遊戲」或「Pacman」，即可直接開始遊戲，體驗一把小精靈先生被鬼魂追逐的刺激感！

Google！我很好奇......

為什麼火鶴常常只用一隻腳站著？世界上最多人生日的日期是哪天？如果你對這世上許多的問題都充滿疑問的話，不妨可以問問Google！只要你在Google上搜尋「I'm feeling curious（我很好奇......）」，Google便會隨機告訴你一個問題的「Fun Fact（有趣事實）」，你還可以透過下面的「問另一個問題」按鈕，來知道更多趣味問題的答案，適合每一位好奇寶寶！

超酷DVD螢幕保護程式彩蛋



還記得以前會圍繞著電視框碰撞而變色的DVD螢幕保護程式嗎？你只要以電腦版Google搜尋「DVD screensaver（DVD螢幕保護程式）」，即可發現原本固定在左上角的Google Logo開始在螢幕上移動並變換各式不同的鮮豔色彩，十分有趣。

網路斷線？沒關係還有「恐龍遊戲」可以玩！

上網到一半突然斷線實在是好掃興，但Google也透過一個好玩的彩蛋遊戲讓你在遇到這種窘境時不再感到無趣！相信很多人都曾經在沒有網路的時候，玩過錯誤頁面上的「恐龍遊戲」吧！一隻像素化形象的小暴龍在按下空白鍵後開始往螢幕右方跑去，並且要在無止盡且速度愈發快速的節奏下，躲避仙人掌、無齒翼龍等障礙物，非常考驗各位的反應能力！

而隨著分數的積累，背景更會出現晝夜更迭的現象，讓許多人為了要一睹這些變化，紛紛故意「中斷網路」來挑戰這個恐龍遊戲，看看究竟自己可以拿下多高的分數！而後續遊戲中亦被Google添加入更多的細節和小彩蛋，讓玩家們更能享受於這個小遊戲之中！

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