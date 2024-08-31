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LIFE經典／越南「巢屋」狹長形設計　呈現極致品味的亞洲

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▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在人口密集的亞洲城市，都市更新規劃是比蓋出新建築更具挑戰的事，比起歐洲的建築，亞洲的建築模式更缺乏庭院、中庭，在一個窄長的空間裡，許多建築總是以市內最大化設計，越南的建築工作室Ho Khue Architects推出的構想，便是將建築結合花園，以內外交錯的元素，打造新一代極致品味的亞洲生活居所。

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

在現有的土地規劃中想出一個好設計，要比找一塊土地蓋出規劃好的漂亮房子難多了，隨著地球暖化，建築的模式也持續向前邁進，許多新設計不在只強調內部空間，而是生活者與自然的連結，處於亞熱帶的台灣，氣候與歐洲、美洲地區大不相同，而城市的樣貌更是截然不同，Ho Khue Architects的作品體現即便在人口密集、空間與形狀有限的土地上，仍然可以創作出可呼吸的住所「巢屋」。

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

「巢屋」的構想來自鳥巢，其主軸在於創造一個支持創造力和成長的空間。屋內的「樹林」是一大重點，這是可以放鬆和共度美好時光的空間。極簡的三層建築，周圍環繞著茂密的綠色景觀。其餘的空間被改造成多層花園，因此整個建築看起來像一座漂浮在綠林中的家，營造出健康的生活環境。

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

主結構是一個混凝土柱，其靈感來自樹木的自然框架，給人一種鳥巢和樹林的印象。這個空間作為房子的中心區域或心臟地帶，包含了客廳、休憩區和書房。屋頂結構採用了傳統瓦片，向中央庭院傾斜，屋中央的花園將會有雨水滋潤。

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

▲Ho Khue Architects「 Nest House」。（圖／翻攝Ho Khue Architects工作室官網）

房子還結合了傳統的木材元素和現代材料，如樓梯、地板和柱子的裸露混凝土，加上木質門框，這有助於創造一個既現代又懷舊但永不過時的舒適空間。這樣的設計其實更適合台灣，在狹長型的空間裡設計出適合移居的空間，確保在建築密集的環境裡，仍可擁有隱私。

其實在台北大稻埕、鹿港的街屋也有類似設計，長且深的空間裡，在建物的一進與二進之間，有採光用的天井設計，確保隱私跟光線，也是店面與住家中，相當風雅的緩衝，不同的天井中庭，讓迪化街的魅力更為多樣。

關鍵字：

建築設計, 亞洲生活居所, 城市更新, 創新構想, 健康生活

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