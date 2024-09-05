5款韓星短髮範本！張娜拉一刀切齊短髮輕盈好打理、薇娟同款適合過渡期

文／美人圈

夏天是一個讓人想要改變造型的季節，而「短髮」無疑是最受歡迎的選擇之一！短髮不僅能讓你感覺涼爽，還能凸顯出五官立體度，整個人更顯俐落與時尚。還在猶豫該剪哪種款式？跟著韓星一刀剪下去準沒錯，以下也整理出大熱的5款韓星短髮範本，不僅打理上輕鬆又簡單，剪完視覺年齡立刻小五歲，直接遞給設計師Get同款吧！

▲Hanni、張娜拉。（圖／nate、IG@nara0318）

短髮髮型推薦

1：張娜拉 一刀切齊短髮

凍齡女神張娜拉在話題新劇《好搭檔》的幹練短髮髮型也成為職場OL的最佳範本！這款「一刀切齊短髮」近幾年熱度都不見退燒，最大特色就是把髮尾剪出宛如刀割齊切的造型，平時只用利用平板夾將髮中至髮尾處用平板夾順直，看上去就很輕盈，且非常修飾臉型。長度一般建議取脖子以下約3-4指位置左右為最佳，髮尾千萬別剪太碎，否則會毛躁。

▲張娜拉在話題新劇《好搭檔》剪了一刀切齊頭髮。（圖／IG@nara0318）

2：南志鉉 層次露耳短髮

另一位與張娜拉搭擋韓劇《好搭檔》的南志鉉也同樣為了戲剪去過往氣質中長髮，全新「層次露耳短髮」造型也被韓網一致大讚根本是命定髮型，不僅可以襯出五官立體度，對髮量少的女孩也很友好！頂部通過層次的修剪撐出頭型的圓潤感，側邊乾凈利落的線條完美勾勒出臉部輪廓，無論是打扮成中性風或是配上洋裝都能駕馭，帥氣中不失柔美女人味。

▲南志鉉。（圖／IG@hyuniiiiiii_95917）

3：NewJeans Hanni 低層次耳下短髮

NewJeans Hanni本次回歸的新髮型「低層次耳下短髮」立刻引爆模仿風潮，搭配紅了好幾季的狗啃式短瀏海，鬼馬俏皮凸顯了古靈精怪的氣質，少年感氛圍拉滿！低層次耳下短髮兩側參差不齊的碎髮融合近期流行的層次剪、羽毛剪，給人一種輕盈、蓬鬆的空氣感，很有夏日氛圍。搭配微外翹的波浪髮絲，讓臉型更小、更可愛，宛如漫畫裡走出來的青春少女，難怪受到高度好評。

▲Hanni本次回歸的新髮型立刻引爆模仿風潮。（圖／IG@newjeans__hanni）

4：Nana 短捲髮鮑伯頭

Nana（林珍娜）近期在IG曬出的短捲髮鮑伯頭也隨即引發熱議，充滿浪漫法式情懷，又帶點復古氣息，太適合她！經典不敗的鮑伯頭不挑臉型，配上自在亂亂的層次微捲，髮量看起來就會有所增加，顯得豐厚，臉變小外，還自帶隨性慵懶感。

▲Nana。（圖／IG@jin_a_nana）

5：(G)I-DLE 曹薇娟 Hush Cut

「Hush Cut」是不少南韓女神的御用髮型，包含(G)I-DLE曹薇娟也剪過同款！Hush Cut偏向中短髮，擁有短髮的輕盈感，同時又能有長髮的飄逸，從下巴線條開始連接層疊式打造自然蓬鬆感，視覺上有很好的包覆效果，嘴邊肉瞬間收起，適合要從長髮過渡到短髮的女孩嘗試。

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