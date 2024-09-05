fb ig video ETtoday search mobile

5款韓星短髮範本！張娜拉一刀切齊短髮輕盈好打理、薇娟同款適合過渡期

>

文／美人圈

夏天是一個讓人想要改變造型的季節，而「短髮」無疑是最受歡迎的選擇之一！短髮不僅能讓你感覺涼爽，還能凸顯出五官立體度，整個人更顯俐落與時尚。還在猶豫該剪哪種款式？跟著韓星一刀剪下去準沒錯，以下也整理出大熱的5款韓星短髮範本，不僅打理上輕鬆又簡單，剪完視覺年齡立刻小五歲，直接遞給設計師Get同款吧！

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni、張娜拉。（圖／nate、IG@nara0318）

短髮髮型推薦

1：張娜拉 一刀切齊短髮

凍齡女神張娜拉在話題新劇《好搭檔》的幹練短髮髮型也成為職場OL的最佳範本！這款「一刀切齊短髮」近幾年熱度都不見退燒，最大特色就是把髮尾剪出宛如刀割齊切的造型，平時只用利用平板夾將髮中至髮尾處用平板夾順直，看上去就很輕盈，且非常修飾臉型。長度一般建議取脖子以下約3-4指位置左右為最佳，髮尾千萬別剪太碎，否則會毛躁。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲張娜拉在話題新劇《好搭檔》剪了一刀切齊頭髮。（圖／IG@nara0318）

 
 

2：南志鉉 層次露耳短髮

另一位與張娜拉搭擋韓劇《好搭檔》的南志鉉也同樣為了戲剪去過往氣質中長髮，全新「層次露耳短髮」造型也被韓網一致大讚根本是命定髮型，不僅可以襯出五官立體度，對髮量少的女孩也很友好！頂部通過層次的修剪撐出頭型的圓潤感，側邊乾凈利落的線條完美勾勒出臉部輪廓，無論是打扮成中性風或是配上洋裝都能駕馭，帥氣中不失柔美女人味。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲南志鉉。（圖／IG@hyuniiiiiii_95917）

3：NewJeans Hanni 低層次耳下短髮

NewJeans Hanni本次回歸的新髮型「低層次耳下短髮」立刻引爆模仿風潮，搭配紅了好幾季的狗啃式短瀏海，鬼馬俏皮凸顯了古靈精怪的氣質，少年感氛圍拉滿！低層次耳下短髮兩側參差不齊的碎髮融合近期流行的層次剪、羽毛剪，給人一種輕盈、蓬鬆的空氣感，很有夏日氛圍。搭配微外翹的波浪髮絲，讓臉型更小、更可愛，宛如漫畫裡走出來的青春少女，難怪受到高度好評。

 ▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni本次回歸的新髮型立刻引爆模仿風潮。（圖／IG@newjeans__hanni）

4：Nana 短捲髮鮑伯頭

Nana（林珍娜）近期在IG曬出的短捲髮鮑伯頭也隨即引發熱議，充滿浪漫法式情懷，又帶點復古氣息，太適合她！經典不敗的鮑伯頭不挑臉型，配上自在亂亂的層次微捲，髮量看起來就會有所增加，顯得豐厚，臉變小外，還自帶隨性慵懶感。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Nana。（圖／IG@jin_a_nana）

5：(G)I-DLE 曹薇娟 Hush Cut

「Hush Cut」是不少南韓女神的御用髮型，包含(G)I-DLE曹薇娟也剪過同款！Hush Cut偏向中短髮，擁有短髮的輕盈感，同時又能有長髮的飄逸，從下巴線條開始連接層疊式打造自然蓬鬆感，視覺上有很好的包覆效果，嘴邊肉瞬間收起，適合要從長髮過渡到短髮的女孩嘗試。 

延伸閱讀

秋季預感爆火！2024高層次斷層剪髮型推薦，水母頭、斷層公主切隨性鬆弛、慵懶氛圍拉滿

NewJeans Hanni短髮範本！8款高層次短髮推薦，少年感短髮、掛耳短髮俏皮減齡又顯瘦

我適合短髮or長髮？超詳細2.25黃金定律+6個自測重點，不同臉型找出命定髮型、減齡顯瘦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 短髮, 髮型, 張娜拉, 南志鉉, Nana

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

超準！第一眼看到什麼？秒測你最近的「心理狀態」

超準！第一眼看到什麼？秒測你最近的「心理狀態」

曬後好難白回來？營養師教你吃出人見人愛「冷白皮」 行為是最誠實的語言　8個觀察判斷對方是否值得愛 崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風 BELLAVITA大廳出現古風小城　小橋流水還有華麗茶樓 49歲賈靜雯坦言年齡非重點　維持在喜歡的狀態更重要 保養趕不上變老速度？抗老話題新作推薦　讓你變美不走彎路 「憑實力單身」的4大特點！意見很多、最後一個嚇跑異性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面