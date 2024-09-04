STANLEY快閃台中新光三越　開賣「真稀限定色」加碼88折優惠

▲STANLEY快閃台中新光三越開賣「真稀限定色」。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

美國保溫杯品牌STANLEY繼7月於台北新光A11開設快閃店後，9／1起於台中新光三越再開限時快閃變，主打多達90款的經典杯款與初秋新色，其中還包括Quencher珍稀限定色系列，並推出多重優惠及公益合作。華碩美型SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠，近期也推出「抹茶綠」、「燕麥奶」兩款新色，輕鬆療癒辦公桌風景。

隨季節轉換，隨行杯也要換換心情。STANLEY台中快閃店祭出Quencher珍稀限定色系列，全新4款顏色包括湖水綠、單寧藍、午夜藍和暖陽橘，穿搭選擇給好給給滿，容量上提供0.88L與1.18L兩種選擇，前者適合裝咖啡或手搖飲，後者則方便計算每日喝水量，為日常生活增添時尚元素。

因應開學季的到來也推出IceFlow VARSITY 2024系列，結合經典美式校園風與實用設計，這款手提吸管杯採用全新圖騰與斜紋設計，適合學生族群日常使用。0.88L的容量輕巧方便，適合日常攜帶，搭配可翻轉吸管設計，既環保又防止飲料傾漏，提把設計更適合隨身攜帶或掛在機車上，實用又時尚。

此外，STANLEY與Pink Run合作，響應乳癌防治推出限量公益款，包括粉紅佳人吸管隨手杯、莓果紅吸管杯肩背帶與Pink Run LOGO杯飾等，購買整組產品還可獲贈聯名帆布袋。公益款預計10／12起限量販售，並將捐出10%的銷售額給台灣癌症臨床研究發展基金會，讓消費者在日常補水中也能參與公益。

業者表示，台中新光三越快閃店除展示多款經典杯款，還特別推出開幕限量88折人氣組合。9／30前購物滿額，還可獲得品牌小禮或帆布袋等贈品，並享有現金折扣，另外消費者參與指定打卡並追蹤品牌IG，也有機會贏取小獎品。

華碩Marshmallow系列鍵鼠自2023年夏天推出後，「棉花糖」色系與時尚設計受到消費者喜愛；今夏起進駐全台誠品書店限定販售，並推出ASUS SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠兩款新色「抹茶綠」、「燕麥奶」。

ASUS SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠，較上一代點擊音量降低30%，並配備彈性攜帶環。搭載4,200 DPI感測器，強調即使在玻璃表面也能操控，透過Armory Crate軟體自訂六顆按鈕的操作方式，還能監控電池續航力、DPI和輪詢率，內建RF 2.4 GHz和藍牙，最多支援配對4個裝置，售價1,590元。

而Marshmallow KW100無線鍵盤則推新色「燕麥奶」、「抹茶綠」，在Enter、Esc及空白鍵採用跳色，簡單有型，剪刀腳按鍵配置與筆電相同，1.6公釐鍵程與兩段式可調支架，兼容Windows、ChromeOS、MacOS、iOS 和 iPadOS系統，最多連接3個裝置多工作業，售價1,290元。