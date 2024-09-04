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饒舌天后CARDI B曬新歡MJ托特包！秋冬豹紋、丹寧高質感通勤大包一次看

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記者鮑璿安 ／台北報導

美國饒舌歌手CARDI B最近擔任MARC JACOBS全新秋冬形象的主角，她一如既往展現霸氣風格，身穿斑馬紋外套手拎標誌性Tote包款，大紅色系加持出女王風範。不光品牌熱門托特包擁有新色，秋冬時節也帶來更多大尺寸、百搭質感的肩背包款式，非常適合通勤族入手。

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲創作型歌手Clairo身著2024秋冬丹寧系列出鏡，呼應THE TOTE BAG全新粗獷丹寧材質 。（圖／品牌提供）

CARDI B最近宣佈懷孕喜訊，而她親自演繹MARC JACOBS秋冬新品的畫面也公開了，由導演Harmony Korine拍攝的形象照中，將視線聚焦在全新的Tote包款，大容量尺寸混合輕便設計感，以秋冬新色紅色洗禮出嶄新風格。此外，創作型歌手Clairo身著2024秋冬丹寧系列出鏡，呼應THE TOTE BAG全新粗獷丹寧材質，特殊的仿舊破洞細節，格外彰顯出Y2K千禧年美學，搭配上俐落線條受到矚目。

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲ Sack 包款。（圖／品牌提供）

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲新包Dual秋冬換上斑馬紋。（圖／品牌提供）

▲▼美國饒舌歌手CARDI B領銜出演 MARC JACOBS全新秋冬形象 。（圖／品牌提供）

▲ MARC JACOBS全新月餅禮盒 。（圖／品牌提供）

本季最新服飾及配飾系列突出了斑馬紋、光滑漆皮、金屬鉚釘和破壞丹寧元素，重點包款如 Sack 包款、Tote包款和Snapshot包款，各種通勤、日常實用的款式，伴隨著一款新包Dual被重新設計。為慶祝中秋佳節，品牌也推出全新月餅禮盒，以獨特的斑馬印花搭配標誌性的品牌顏色，9月5日至9月17日，於全台店鋪單筆消費滿3萬，即贈品牌中秋限定禮盒乙盒。

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，可任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CARDIB, MarcJacobs, MichaelKors, 秋冬, 包款

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