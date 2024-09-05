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Moët ＆ Chandon法國限定版香檳開賣　加分下半年節慶氛圍

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▲Moët & Chandon酩悅香檳法國限定版。（圖／品牌提供）

▲Moët & Chandon酩悅香檳推出法國限定版包裝。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年法國絕對是熱門關鍵字，而Moët & Chandon酩悅香檳日前隆重推出法國限定版，以歡慶的風格和典雅的法式風情，迎接下半年不停的連續節慶，除了讓周邊感染歡樂氛圍之外，優雅的風韻也傾瀉而出，完全討喜，成為每一場慶典的亮點，為每個勝利與舉杯時刻增添光彩。

▲Moët & Chandon酩悅香檳法國限定版。（圖／品牌提供）

酩悅香檳法國限定版酒標，以法國國旗作為設計背景，藍、白、紅三色分別代表自由、平等和博愛的尊貴價值，酒標上平時使用的Moët & Chandon皇冠標誌，由巴黎香榭麗舍大道西端的歷史性紀念碑凱旋門取代，呈現出極具象徵意義的設計風格，瓶頸上則繫著一條全金色絲帶，彷彿為酩悅香檳穿上最華美的服裝，以風格優雅的姿態迎接任何巔峰時刻的成功。

▲Moët & Chandon酩悅香檳法國限定版。（圖／品牌提供）

穿上象徵勝利元素的法國衣裝，加上歡慶氛圍的Moët & Chandon香檳，伴你準備迎接下半年一系列節慶的歡樂時刻，Moët & Chandon酩悅香檳法國限定版目前已在台開賣，售價為2,085元。

▲Moët & Chandon酩悅香檳法國限定版。（圖／品牌提供）

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

香檳, 法國, 節慶, 限定版, 華美, Moët & Chandon, 酩悅香檳, 肌膚之鑰

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