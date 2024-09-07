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「總有一天會用到」是毒瘤思考　2步驟救回居家空間

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▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

▲乾淨清爽的居家空間，會讓整個人也很有精神。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

家中放眼望去一團雜亂，即使是想整理都不知從何做起，或者犧牲周末假日整理過後，看起來跟沒整理差不了多少，打開衣櫥全部塞好塞滿，想找一件特定衣服卻要突破重重衣牆，直接放棄選擇放在「外圍」的T恤出門，若這是你生活的寫照且想改變，建議從2個步驟開始做起。

▲房間,空間,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲雜亂線條會讓壓迫感變大。（圖／unsplash）

停止為家裡「進貨」
瑪格麗塔‧曼努森在自己的著作《死前斷捨離》中，表示採買大量衣服，不是因為需要，而是新衣服可以讓我們開心一陣子，那段期間心情會變好，覺得自己更迷人，會得到滿足感，但它會隨著新鮮感逝去而離開，然後我們開始面對收納問題。

其實「空間」也是一種成本，打折的便宜貨買回來不用，總想著「反正有天會用到」，卻忽略你要花上空間成本去放置它、時間成本去整理它，還有價格的機會成本 - 若它之後變得更便宜，你還是虧到，即便是「免費」的商品，也還是需要整理與放置的成本。

在購物前或拿東西前先考慮，「這件商品買了我要放哪？」「它真的是我需要的嗎？」「我若想丟棄要如何處理？會不會很麻煩？」停止為家裡無限制進貨。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲在購買商品前，先確定要如何照料它。（圖／unsplash）

對家中現有物品「清倉」
誰都不能否認，清理家中現有物品是件傷神且勞累的工作（又多了一項不要隨便進貨的理由），面對紛亂的居住空間，建議先從一個區域開始，如果今天只有2個小時，就針對客廳的一個櫃子、玄關等小範圍開始清理，如果有整天時間，便能從「今天先以客廳為目標」來整理。

然後，嚴肅的看待「取捨」這件事，能直接丟掉的東西，能以這些大準則先進行：
完全忘記有這個東西在家裡
有2年時間都沒有用到或拿出來擺放
完全不合時宜的商品
大而無當的東西
覺得20年後才會用到的物品

大致上來說，生活會常用到的東西約為20%，其他80%都是不一定必要的，然而大部分人都不是極簡主義者，所以先依50比50的比例來處理，意即丟掉50%的東西，盡量達到這個目標，不然整理前後不會有太大的差別，耐心地整理，並認真看待自己所擁有的、以及所丟棄的，整個人與居住空間會煥然一新。

玄關,風水,居家,市內設計 。（圖／pixabay）

▲分區域來進行整理較好上手。（圖／unsplash）

關鍵字：

整理, 家居, 生活, 消費, 清倉

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