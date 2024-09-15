雙北6間人氣超夯排隊「越南河粉」　招牌生牛肉必點、免費加湯超讚

文／MENU美食誌

雙北人氣超夯排隊越南河粉推薦！無論湯頭清澈甘醇或是濃郁順口涮嘴都有，這六間必吃，小編帶你一次看，今晚就吃這間吧！

阿準越南料理

新北市板橋區

板橋超夯越南河粉，老闆及店員們是越南人，牛肉河粉湯頭清香甘醇，整體份量十足！生牛肉肉質軟嫩不柴帶粉嫩、河粉Q彈有嚼勁，一旁還有附檸檬角跟沾醬，不過癮還可以加價升級加麵加肉！

▲阿準越南料理。（圖／美食客Peggy 提供）

河內河粉

台北市松山區

台北南京三民人氣越南河粉！每天現熬大骨湯，必點招牌生牛肉河粉，推薦加2-3個生蛋黃，湯頭更加順口有層次！不吃生牛肉也可以點熟牛肉河粉，還有超多品項可以選，難怪用餐時刻饕客總是絡繹不絕！

▲河內河粉。（圖／美食客function提供）

誠記河粉公司

台北市松山區

高CP值的人氣連鎖店河粉，小編最愛點他們經典大骨湯河粉系列的越式生牛肉河粉，選用肉質軟嫩微紮實的板腱牛，喜愛重口味的各位也有濃郁重口味系列可以點喔，像是沙茶、咖哩或叻沙口味都是很不錯的選擇！

▲誠記河粉公司。（圖／美食客Simon老饕提供）

PHO88越南河粉

台北市松山區

推薦點牛肉+牛肉丸河粉，湯頭清澈甘甜順口，河粉口感偏軟，除了河粉還可以選擇米線，牛肉丸口感紮實一咬還會爆汁，牛肉香氣十足，越南咖喱雞腿河粉也是很多人推！

▲PHO88越南河粉。（圖／美食客胖寶提供）

越春真越式傳統牛肉河粉

台北市大同區

隱藏在台北寧夏夜市裡的一間越南料理店，是許多藝人的愛店，廚師是越南人，品項選擇超多樣，價格公道又不收服務費，推薦招牌牛肉河粉，湯頭清爽，不過牛肉口感較紮實偏硬，但份量很夠！而且還可以免費加湯超讚，另外推薦各位點酸奶水果甜點，新鮮水果搭配1分糖優格超級好吃！

▲越春真越式傳統牛肉河粉。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

越南之家

台北市南港區

隱藏在巷弄內，河粉跟以往吃到的不同，採用較寬條河粉比較厚些，口感有嚼勁、牛肉很滑嫩，口味上偏重口味，喜歡清爽的你，可以加些檸檬提升清爽感，價格平易近人。

▲越南之家。（圖／美食客momo提供）



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