週年慶彩妝CP值最高組合！超實用又很殺當然要掃

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

周年慶即將到來，有部分百貨已經搶先開打，想要用精準的價格入手好貨，現在是最佳時機，以下就分享多款彩妝特惠組，每一款都實用又超殺，一定要順手帶。

＃NARS 裸光幻彩底妝組，優惠價3060元

NARS的底妝系列近年超強，其中，裸光幻彩底妝組包含：裸光肌萃粉底精華30ml、裸光幻彩蜜粉餅 #星雲紫10g，這兩款單品都是上市就爆賣的好物，可以打造出遮瑕又自然的透光裸肌，蜜粉餅更是狂人都一次掃3盒以上，就為了絕美的紫色雲彩，修飾蠟黃超有感。

＃嬌蘭 24K純金光透絲絨蜜粉組，優惠價3060元

才剛剛上市就立刻加入周年慶組合行列，24K純金光系列向來是底妝控的天花板，擁有高遮瑕卻沒有粉感的質地，真的是最奢華妝感，這次全新的透絲絨蜜粉不僅超大盒，可以用很久，重點是細緻服貼完全不會乾燥卡粉，創造出來的妝效也不會厚重，宛如輕紗般的加強妝容持久度，絕對要帶。

＃MAKE UP FOR EVER 第一步能量底妝組，優惠價3150元

MAKE UP FOR EVER也是專櫃底妝霸主，其中，HD SKIN粉無痕活潤精華粉底液、HD SKIN修片蜜粉都是明星商品，這次不僅包含在特惠組裡面，更添加限量的UHD 超進化無瑕微晶蜜粉餅（薰衣草版），可以改善肌膚泛黃，提升好氣色。