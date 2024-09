週年慶彩妝CP值最高組合！超實用又很殺當然要掃

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

周年慶即將到來,有部分百貨已經搶先開打,想要用精準的價格入手好貨,現在是最佳時機,以下就分享多款彩妝特惠組,每一款都實用又超殺,一定要順手帶。

#NARS 裸光幻彩底妝組,優惠價3060元

NARS的底妝系列近年超強,其中,裸光幻彩底妝組包含:裸光肌萃粉底精華30ml、裸光幻彩蜜粉餅 #星雲紫10g,這兩款單品都是上市就爆賣的好物,可以打造出遮瑕又自然的透光裸肌,蜜粉餅更是狂人都一次掃3盒以上,就為了絕美的紫色雲彩,修飾蠟黃超有感。

#嬌蘭 24K純金光透絲絨蜜粉組,優惠價3060元

才剛剛上市就立刻加入周年慶組合行列,24K純金光系列向來是底妝控的天花板,擁有高遮瑕卻沒有粉感的質地,真的是最奢華妝感,這次全新的透絲絨蜜粉不僅超大盒,可以用很久,重點是細緻服貼完全不會乾燥卡粉,創造出來的妝效也不會厚重,宛如輕紗般的加強妝容持久度,絕對要帶。

#MAKE UP FOR EVER 第一步能量底妝組,優惠價3150元

MAKE UP FOR EVER也是專櫃底妝霸主,其中,HD SKIN粉無痕活潤精華粉底液、HD SKIN修片蜜粉都是明星商品,這次不僅包含在特惠組裡面,更添加限量的UHD 超進化無瑕微晶蜜粉餅(薰衣草版),可以改善肌膚泛黃,提升好氣色。