台東4間隱藏版美食！超美漸層水果珍奶　山中必吃懷舊釋迦冰

文／女子學

大家總說台東「好山好水好無聊」，但住過台東的人，應該都會覺得這裡真的處處是驚喜。除了最療癒人心的大海外，台東的美食真的挖掘不完！這次編輯再推薦4間特色隱藏版店家，有傳統小吃、特色在地飲品，還有藏匿在山中的釋迦冰。有興趣的朋友，來台東前先把這些店加入口袋名單吧！

1. 果珍濃

有「台東水果珍奶」之稱的果珍濃，是極具當地特色的在地飲品。那杯色彩繽紛的冰沙，就是店內唯一販售的飲品。

▲果珍濃只賣一項飲品就是水果珍奶。（圖／IG@chou___jenny2.0）

有著漸層美感的視覺，整杯飲品皆以水果呈現。採用紅龍果、木鱉果及鳳梨三種水果，加上初鹿鮮奶製成冰沙，配上店家自製的水果珍珠，微甜清爽，口感自然不違和，是夏天消暑的好選擇。

2. 釋迦冰

身為釋迦盛產地，來台東吃釋迦冰絕對是必排行程。這間隱藏在山林中的釋迦冰，是間無名雜貨店，在往太麻里的方向，地點在日昇台，附近有許多知名的拍照景點。

▲來台東吃釋迦冰絕對是必排行程。（圖／IG@chou___jenny2.0）

以傳統的懷舊包裝為風格，每一口都能吃到釋迦的果肉，保留了釋迦濃郁的果香，超推薦喜歡釋迦的朋友，一定要來踩點。雖然位處深山，但這的觀景平台，可以一覽太平洋的海，將美景盡收眼底，是很值得到訪的地方。

3. 富鑫號

有著古色古香的裝潢風格，這間店位在台東市區的美食一級戰區正氣路上，是許多喜歡傳統美食的在地人的私藏愛店。

▲富鑫號。（圖／threads@taron9456）

從夜市小攤到店面經營，菜單品項也越來越多元。從一開始主打的「碗粿」、「米糕」到現在熱賣的「排骨酥湯」與「浮水魚羹」都是在台東少見的傳統美食，且價格實惠，用料實在，每道餐點的口味都相當不錯，搭配店家自製的獨門辣椒，熱愛古早味的饕客，一定要收藏這間店。

4.秘食-私廚

位在市區的秘食-私廚，是間主打客家菜的無菜單創意料理餐廳，以人頭計費，有三種計價方式，採預約制，空間明亮寬敞，很適合多人聚會。

▲蔬果悶雞老饕必點。（圖／IG@chou___jenny2.0）

店家會以當季的時蔬推出不同料理，別於傳統客家菜，這間的料理除了有創意與驚喜外，還不油膩，主廚的每道手路菜都很下飯。「蔬果悶雞」是最令人印象深刻的一道菜，絕對是老饕必點。

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