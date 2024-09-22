理想中vs.現實中的自己往往不同　感到迷惘時不如試著回到「原點」

文／女子學

「不停地訴說故事，不就是為了挽回的時光嗎？」

《看得見海的理髮廳》中一篇又一篇開展的故事，日常到貼近你我的人生，沒有過多文字賣弄，有的只是樸實地帶出「傾訴、追悔、悲傷與悼念」，卻讓人在閱畢後，宛如經歷一場場自我療癒。

書中的六篇故事，因每個人的經歷不同，而會各有所好，有人鐘情凝重又幽默以對的〈成年禮〉，也有人沉浸於與小說集同名的〈看得見海的理髮廳〉那揪心反轉，而我便是其中一人。

▲理想中的自己與現實中的自己往往不同。（示意圖／pexels，下同）

「理想中的自己與現實中的自己，往往是不同的。鏡子裡不就照得一清二楚嗎？」

〈看得見海的理髮廳〉中的理髮店老闆對鏡子如此講究，以讓客人們眺望大海為由，不過是自己難以忍受被他們行注目禮罷了。不敢面對過往的老闆，卻在幫一個遠道而來的年輕人剪髮時，侃侃而談自己的人生故事。

從老闆的自述中，得知他想當畫家，可又面臨傳承家業的重擔；而他又感慨大部分客人都希望剪不適合自己的髮型，像是明明老大不小，卻又想維持年輕時的造型。在這些話語中，隱隱探問著：我們是不是害怕看見真實的自己呢？

「任何公司不論經營得多成功，重要的是初衷，而不是規矩。」

在搬到海邊這個小理髮店前，老闆曾是大明星的御用髮型師，也於東京有兩間知名髮廊，而隨著名利到來，開始擺高姿態的他再也看不清楚原本的自己，忘了愈是這種時候愈要垂低頭。可想而知，這樣的好日子無法長久，不久之後，老闆也沒落個好下場。

當我們在工作有所成就，開始走向所謂的康莊大道，漸漸地就會迷失名或利之中，而忘了初衷，也變得愈來愈不像原本的自己，甚至有可能會如同書中老闆那樣，因一時的衝動而失去珍貴的人事物。這也難怪有人說，當你覺得迷惘時，不如試著回到「原點」，也許就能突破當下的瓶頸。

▲《看得見海的理髮廳》一書。（圖／ichirochen）

「映照在鏡子裡的時鐘，秒針逆時針轉動，彷彿時光倒流。」《看得見海的理髮廳》讓我們看見生命中的缺憾，也顯現出人們努力挽回某些錯過的時光，但過去的終是過去。而這六篇故事，也試著給出指引，或許與他人和解，也跟自己和解，才能把自己的故事繼續說下去。

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