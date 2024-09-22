fb ig video ETtoday search mobile

理想中vs.現實中的自己往往不同　感到迷惘時不如試著回到「原點」

>

文／女子學

「不停地訴說故事，不就是為了挽回的時光嗎？」

《看得見海的理髮廳》中一篇又一篇開展的故事，日常到貼近你我的人生，沒有過多文字賣弄，有的只是樸實地帶出「傾訴、追悔、悲傷與悼念」，卻讓人在閱畢後，宛如經歷一場場自我療癒。

書中的六篇故事，因每個人的經歷不同，而會各有所好，有人鐘情凝重又幽默以對的〈成年禮〉，也有人沉浸於與小說集同名的〈看得見海的理髮廳〉那揪心反轉，而我便是其中一人。

▲書摘 。（圖／翻攝自免費圖庫）

▲理想中的自己與現實中的自己往往不同。（示意圖／pexels，下同）

「理想中的自己與現實中的自己，往往是不同的。鏡子裡不就照得一清二楚嗎？」

〈看得見海的理髮廳〉中的理髮店老闆對鏡子如此講究，以讓客人們眺望大海為由，不過是自己難以忍受被他們行注目禮罷了。不敢面對過往的老闆，卻在幫一個遠道而來的年輕人剪髮時，侃侃而談自己的人生故事。

從老闆的自述中，得知他想當畫家，可又面臨傳承家業的重擔；而他又感慨大部分客人都希望剪不適合自己的髮型，像是明明老大不小，卻又想維持年輕時的造型。在這些話語中，隱隱探問著：我們是不是害怕看見真實的自己呢？

▲書摘 。（圖／翻攝自免費圖庫）

「任何公司不論經營得多成功，重要的是初衷，而不是規矩。」

在搬到海邊這個小理髮店前，老闆曾是大明星的御用髮型師，也於東京有兩間知名髮廊，而隨著名利到來，開始擺高姿態的他再也看不清楚原本的自己，忘了愈是這種時候愈要垂低頭。可想而知，這樣的好日子無法長久，不久之後，老闆也沒落個好下場。

當我們在工作有所成就，開始走向所謂的康莊大道，漸漸地就會迷失名或利之中，而忘了初衷，也變得愈來愈不像原本的自己，甚至有可能會如同書中老闆那樣，因一時的衝動而失去珍貴的人事物。這也難怪有人說，當你覺得迷惘時，不如試著回到「原點」，也許就能突破當下的瓶頸。

▲書摘 。（圖／翻攝自免費圖庫）

▲《看得見海的理髮廳》一書。（圖／ichirochen）

「映照在鏡子裡的時鐘，秒針逆時針轉動，彷彿時光倒流。」《看得見海的理髮廳》讓我們看見生命中的缺憾，也顯現出人們努力挽回某些錯過的時光，但過去的終是過去。而這六篇故事，也試著給出指引，或許與他人和解，也跟自己和解，才能把自己的故事繼續說下去。

延伸閱讀

日劇改編大成功！4 部令人難忘、百看不厭的劇場版戲劇

3 部日劇所傳遞的環保永續精神：我們都要用自己的方式保護地球

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 閱讀, 看得見海的理髮廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超準！挑一款甜食秒測你內心的「孤獨指數」

超準！挑一款甜食秒測你內心的「孤獨指數」

米蘭時裝周／Hanni、Jin帥美亮相掀熱議！Gucci竹節包進化大展日常奢華

米蘭時裝周／Hanni、Jin帥美亮相掀熱議！Gucci竹節包進化大展日常奢華

王一博在日本街頭拍帥照！穿EVISU印花外套、海鷗丹寧褲掀復古時尚

王一博在日本街頭拍帥照！穿EVISU印花外套、海鷗丹寧褲掀復古時尚

誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀 你同時看到幾張臉？測試隱藏的天賦 小米好評家電推薦！手持掛燙機、迷你吸塵器　小預算也能買到瘋 最敗家的三大星座！TOP 1愛吃懂玩　不知不覺荷包就空了 星巴克9／23限定一天「大杯以上買一送一」　星冰樂也能全點 出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 秋冬成為注目焦點的高段班穿搭　閃亮上衣、鉚釘元素必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面