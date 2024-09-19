fb ig video ETtoday search mobile

睽違7年！女神宋慧喬24日訪台為代言　自曝忙碌就靠面膜急救

>

▲▼宋慧喬下周來台代言。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬保養得當，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女星宋慧喬睽違7年，將於下周（24日）訪台為MIRAE未來美代言站台，工作忙碌的她分享，因為行程很緊湊的時候很難做好全面的肌膚管理，所以偏好精準又有效的保養，像是面膜就是她必備首選，而金智媛最近也接下THE WHOO后代言，她總是完美演繹各種角色，與品牌追求的肌膚平衡之美不謀而合。

女神宋慧喬24日即將現身台灣，這也是她睽違7年來再度來台為保養品代言，忙碌的她偏好有效率的保養，像是她代言的8分鐘面膜，就是她肌膚急救時的首選。

▲▼女神代言保養。（圖／品牌提供）

▲未來美8分鐘面膜禮盒，原價1,297元，限購價499元。

品牌為了歡慶8周年，除了邀請女神站台，更祭出限量2000盒的8分鐘面膜禮盒，禮盒中精選3款速效面膜，包括補水面膜、修護面膜、兩步驟面膜，面膜禮盒將於25日於康是美正式開賣。

▲▼女神代言保養。（圖／品牌提供）

▲金智媛接下THE WHOO全球代言人。

而南韓保養品牌THE WHOO后也邀來全新代言人金智媛，她以明朗可愛的形象，兼具含蓄優雅的知性魅力和極具號召力的演技，與THE WHOO后結合現代科技與宮廷韓方淬鍊出當代的美肌聖品，致力於實現肌膚完美平衡之美，更為品牌帶來全新風貌。

▲▼女神代言保養。（圖／品牌提供）

▲THE WHOO重生秘帖青春加量禮盒。

品牌也推出2024湖水綠限定禮盒，保養品也能成為值得珍藏的藝術珍品，重生秘帖從50ml增量至90ml加倍呵護肌膚，再搭配天氣丹PRO重生水、重生乳、重生霜以及低調熱賣的陰陽調和洗顏乳，全步驟綜效護理，重現渴望已久的耀眼光澤。

關鍵字：

宋慧喬, 保養品, 8分鐘面膜, THEWHOO, 金智媛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬女大生造型遊義　百萬勞力士、珠寶洩貴婦身分

宋慧喬女大生造型遊義　百萬勞力士、珠寶洩貴婦身分

G-SHOCK磚牆錶盤藏深意　染上彩虹色調炫目

G-SHOCK磚牆錶盤藏深意　染上彩虹色調炫目

演活黛妃的190公分女神制霸紅毯　戴長耳環、絕版鑽錶美出新高度

演活黛妃的190公分女神制霸紅毯　戴長耳環、絕版鑽錶美出新高度

Melody：永遠記得別對他人有太高期望　靠自己才是最實在的 久坐族該避開4個飲食習慣　幫助維持理想體重 星巴克「巨大冷水壺」補水也時尚　IKEA電腦墊久打不酸 最敗家的三大星座！TOP 1愛吃懂玩　不知不覺荷包就空了 每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡　把自己感受放在第一位 無印良品「高質感生活小物」13款新品　透明黑色牙線、小卡收納29元起 倫敦時裝周／孔曉振火辣看秀！BURBERRY短版風衣更潮、戶外質感大包誕生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面