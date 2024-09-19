睽違7年！女神宋慧喬24日訪台為代言　自曝忙碌就靠面膜急救

▲宋慧喬保養得當，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女星宋慧喬睽違7年，將於下周（24日）訪台為MIRAE未來美代言站台，工作忙碌的她分享，因為行程很緊湊的時候很難做好全面的肌膚管理，所以偏好精準又有效的保養，像是面膜就是她必備首選，而金智媛最近也接下THE WHOO后代言，她總是完美演繹各種角色，與品牌追求的肌膚平衡之美不謀而合。

女神宋慧喬24日即將現身台灣，這也是她睽違7年來再度來台為保養品代言，忙碌的她偏好有效率的保養，像是她代言的8分鐘面膜，就是她肌膚急救時的首選。

▲未來美8分鐘面膜禮盒，原價1,297元，限購價499元。

品牌為了歡慶8周年，除了邀請女神站台，更祭出限量2000盒的8分鐘面膜禮盒，禮盒中精選3款速效面膜，包括補水面膜、修護面膜、兩步驟面膜，面膜禮盒將於25日於康是美正式開賣。

▲金智媛接下THE WHOO全球代言人。

而南韓保養品牌THE WHOO后也邀來全新代言人金智媛，她以明朗可愛的形象，兼具含蓄優雅的知性魅力和極具號召力的演技，與THE WHOO后結合現代科技與宮廷韓方淬鍊出當代的美肌聖品，致力於實現肌膚完美平衡之美，更為品牌帶來全新風貌。

▲THE WHOO重生秘帖青春加量禮盒。

品牌也推出2024湖水綠限定禮盒，保養品也能成為值得珍藏的藝術珍品，重生秘帖從50ml增量至90ml加倍呵護肌膚，再搭配天氣丹PRO重生水、重生乳、重生霜以及低調熱賣的陰陽調和洗顏乳，全步驟綜效護理，重現渴望已久的耀眼光澤。