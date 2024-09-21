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最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

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▲▼營養師教你「吃對食物」改善頭皮困擾 。（圖／Unsplash）

▲補充蛤蜊有助於減緩落髮問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

頭皮是臉皮的延伸，現代人越來越注重頭髮保養，除了使用對的產品以外，營養師程涵宇分享，其實只要吃對營養，也能輕鬆擁有一頭清爽頭皮與蓬鬆秀髮，聽聽營養師教你針對6大頭皮頭髮問題教你怎麼吃，無論是頭皮黏膩、頭皮屑片片、落髮等困擾，助你輕鬆解決。

▲▼營養師教你「吃對食物」改善頭皮困擾 。（圖／Unsplash）

#頭皮出油又塌又黏 →補充地瓜、深綠色蔬菜、芭樂、鮭魚、堅果

若你有頭皮出油問題，營養師程涵宇建議補足維生素A、B、C、D、E，幫助促進毛囊正常代謝，控制皮脂腺油脂分泌，使頭皮達到油脂平衡，維持頭皮屏障的保護力。

#頭髮稀疏一直掉→補充蛤蜊、鮭魚、蝦、雞肉

最近落髮變嚴重，建議補足鐵、維生素D、鋅、蛋白質，有助頭皮頭髮生長週期不間斷，維持毛囊正常代謝，促進頭髮生長。

▲▼營養師教你「吃對食物」改善頭皮困擾 。（圖／Unsplash）

#頭皮屑雪花片片→補充胡蘿蔔、海鮮、奇異果、毛豆

想要減少頭皮屑，建議補足維生素A、B6、B12、C，有助減少頭皮屑，保濕平衡皮脂，穩定頭皮肌膚健康。

#頭皮發炎紅腫癢→補充柑橘、強化維生素D、牛奶、魚

最近頭皮發炎敏感不適，建議補足維生素C、D、ω-3脂肪酸，幫助抵禦外在刺激，降低氧化壓力，重建頭皮屏障提升保護力，漏脂性皮膚炎、毛囊炎、痘痘等都適用。

▲▼營養師教你「吃對食物」改善頭皮困擾 。（圖／Unsplash）

#白髮一直長→補充海苔、熟雞蛋、菠菜、柳橙

白髮一直冒的話，建議補足維生素B12、生物素、維生素C、蛋白質，有助維持、保護「黑色素細胞」，是烏黑秀髮不可缺少的營養素。

#頭髮長好慢→補充牛奶、小番茄、腰果

想要頭髮生長快速一些，建議補足蛋白質、維生素A、C、E，有助毛囊正常分化，讓秀髮長得快又有韌性。

▲▼營養師教你「吃對食物」改善頭皮困擾 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 營養, 飲食, 健康

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