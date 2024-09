全身「紅」也好看！份量感＋細節是重點　秋冬紅色穿搭必學

圖、文 / 鏡週刊

雖然太陽依舊無限放送,

不過時節進入9月,

也就來到了時尚季節轉換的時刻,

各式秋冬單品上架。

本季,「紅」是必備的色彩,

在這個時節,延續夏季的熱力,

妝點出活力充沛的秋冬風情。

才不當乖乖牌

大輪廓的俐落線條雖然已經火熱了好多季,今年依舊霸占排行榜,我知道時髦的妳才不會當個乖乖牌,利用紅色連帽運動上衣,與延續內搭小褲製造反差,才是搭配的王道。

紅通通難忽視

▲紅色百褶上衣 價格店洽by BOTTEGA VENETA;紅色百褶裙 價格店洽 by BOTTEGA VENETA;珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

別害怕全身紅通通,帶有設計與分量感的紅色套裝,各種場合都能讓妳格外亮眼,也因此,好質感與帶有巧思的設計細節,就是這樣看似簡單卻無比複雜的重點。

一顆心跳出來

▲紅色愛心亮片洋裝 價格店洽 by MOSCHINO;白色襯衫 NT$39,000 by LOEWE;銀色尖頭高跟短靴 NT$16,490 by maje;珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

有什麼比一顆紅色愛心更能表達內心的火熱,看似華麗、隆重的洋裝,適時地將紅色在黑與白的穿搭中跳出,更能彰顯年輕活潑的氣質,也更能吸引目光。

火辣辣當女王

▲條紋雙排扣西裝外套 NT$97,000 by LOEWE;紅色細肩帶洋裝 NT$31,400 by LONGCHAMP;紅色高跟鞋 NT$1,490 by ZARA;金色葉片頸繩 NT$890 by ZARA。

隱藏起來的火熱,似乎更加炙烈。初來乍到時全身的沉重,打造出冷冽的距離感,不過當脫下外套的瞬間,宣告了派對即將開始,而女王就是妳。

暖呼呼最亮眼

▲鑲鑽風衣 NT$19,990 by maje;高領羊絨毛衣 NT$17,390 by maje;TRIBALES耳環 NT$18,000 by DIOR;D-STUDS 珍珠金屬手飾 NT$18,000 by DIOR;咖啡色手套 NT$5,090 by maje。

一件駝色的風衣,是這個季節的必備單品,要如何才能穿出溫暖又亮麗的造型,這一季請捨棄常見的深色毛衣,改由紅色來打亮妳的冬季。

化妝:Eddi 髮型:張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒:賴孟諭 @ LoWen Studio



