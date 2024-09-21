fb ig video ETtoday search mobile

全身「紅」也好看！份量感＋細節是重點　秋冬紅色穿搭必學

>

黑色大墊肩外套 NT$139,000 by BALENCIAGA；紅色連帽上衣 NT$67,000 by BALENCIAGA；紅色內搭丁字褲 NT$15,600 by BALENCIAGA；灰色直條紋西裝褲 NT$53,000 by LOEWE；Campo 黑色小牛皮切爾西靴 NT$45,000 by LOEWE；紅色花卉耳環 NT$790 by ZARA。

圖、文 / 鏡週刊

雖然太陽依舊無限放送，

不過時節進入9月，

也就來到了時尚季節轉換的時刻，

各式秋冬單品上架。

本季，「紅」是必備的色彩，

在這個時節，延續夏季的熱力，

妝點出活力充沛的秋冬風情。

才不當乖乖牌

大輪廓的俐落線條雖然已經火熱了好多季，今年依舊霸占排行榜，我知道時髦的妳才不會當個乖乖牌，利用紅色連帽運動上衣，與延續內搭小褲製造反差，才是搭配的王道。

紅通通難忽視

【靚時尚】魔力紅

▲紅色百褶上衣 價格店洽by BOTTEGA VENETA；紅色百褶裙 價格店洽 by BOTTEGA VENETA；珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

別害怕全身紅通通，帶有設計與分量感的紅色套裝，各種場合都能讓妳格外亮眼，也因此，好質感與帶有巧思的設計細節，就是這樣看似簡單卻無比複雜的重點。

一顆心跳出來

【靚時尚】魔力紅

▲紅色愛心亮片洋裝 價格店洽 by MOSCHINO；白色襯衫 NT$39,000 by LOEWE；銀色尖頭高跟短靴 NT$16,490 by maje；珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

有什麼比一顆紅色愛心更能表達內心的火熱，看似華麗、隆重的洋裝，適時地將紅色在黑與白的穿搭中跳出，更能彰顯年輕活潑的氣質，也更能吸引目光。

火辣辣當女王

【靚時尚】魔力紅

▲條紋雙排扣西裝外套 NT$97,000 by LOEWE；紅色細肩帶洋裝 NT$31,400 by LONGCHAMP；紅色高跟鞋 NT$1,490 by ZARA；金色葉片頸繩 NT$890 by ZARA。

隱藏起來的火熱，似乎更加炙烈。初來乍到時全身的沉重，打造出冷冽的距離感，不過當脫下外套的瞬間，宣告了派對即將開始，而女王就是妳。

暖呼呼最亮眼

【靚時尚】魔力紅

▲鑲鑽風衣 NT$19,990 by maje；高領羊絨毛衣 NT$17,390 by maje；TRIBALES耳環 NT$18,000 by DIOR；D-STUDS 珍珠金屬手飾 NT$18,000 by DIOR；咖啡色手套 NT$5,090 by maje。

一件駝色的風衣，是這個季節的必備單品，要如何才能穿出溫暖又亮麗的造型，這一季請捨棄常見的深色毛衣，改由紅色來打亮妳的冬季。

化妝：Eddi 髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒：賴孟諭 ＠ LoWen Studio


更多鏡週刊報導
【靚時尚】夜路不怕走多
【靚時尚】老母有錢
【靚時尚】秋冬短路

關鍵字：

鏡週刊, 紅色, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

陳慧琳割愛10款愛馬仕　百萬「包王」、獨一無二鉚釘包線上拍賣

陳慧琳割愛10款愛馬仕　百萬「包王」、獨一無二鉚釘包線上拍賣

你不是懶是「累」！5個「常見症狀」代表你已過度疲勞

你不是懶是「累」！5個「常見症狀」代表你已過度疲勞

最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

孫芸芸香奈兒不穿好　肩帶滑落慵懶又性感 磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫 誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀 艾美錶罕見紫色出擊　「鈦」輕盈舒適性大增 米蘭時裝周／Moschino出現水壺超幽默！TOD’S、Max Mara高級感大衣比美 王一博在日本街頭拍帥照！穿EVISU印花外套、海鷗丹寧褲掀復古時尚 潤色更潤唇！「5款唇膏」讓你打造韓妞幼態唇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面