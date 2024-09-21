全身「紅」也好看！份量感＋細節是重點　秋冬紅色穿搭必學

圖、文 / 鏡週刊

雖然太陽依舊無限放送，

不過時節進入9月，

也就來到了時尚季節轉換的時刻，

各式秋冬單品上架。

本季，「紅」是必備的色彩，

在這個時節，延續夏季的熱力，

妝點出活力充沛的秋冬風情。

才不當乖乖牌

大輪廓的俐落線條雖然已經火熱了好多季，今年依舊霸占排行榜，我知道時髦的妳才不會當個乖乖牌，利用紅色連帽運動上衣，與延續內搭小褲製造反差，才是搭配的王道。

紅通通難忽視

▲紅色百褶上衣 價格店洽by BOTTEGA VENETA；紅色百褶裙 價格店洽 by BOTTEGA VENETA；珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

別害怕全身紅通通，帶有設計與分量感的紅色套裝，各種場合都能讓妳格外亮眼，也因此，好質感與帶有巧思的設計細節，就是這樣看似簡單卻無比複雜的重點。

一顆心跳出來

▲紅色愛心亮片洋裝 價格店洽 by MOSCHINO；白色襯衫 NT$39,000 by LOEWE；銀色尖頭高跟短靴 NT$16,490 by maje；珍珠金耳環 NT$3,790 by maje。

有什麼比一顆紅色愛心更能表達內心的火熱，看似華麗、隆重的洋裝，適時地將紅色在黑與白的穿搭中跳出，更能彰顯年輕活潑的氣質，也更能吸引目光。

火辣辣當女王

▲條紋雙排扣西裝外套 NT$97,000 by LOEWE；紅色細肩帶洋裝 NT$31,400 by LONGCHAMP；紅色高跟鞋 NT$1,490 by ZARA；金色葉片頸繩 NT$890 by ZARA。

隱藏起來的火熱，似乎更加炙烈。初來乍到時全身的沉重，打造出冷冽的距離感，不過當脫下外套的瞬間，宣告了派對即將開始，而女王就是妳。

暖呼呼最亮眼

▲鑲鑽風衣 NT$19,990 by maje；高領羊絨毛衣 NT$17,390 by maje；TRIBALES耳環 NT$18,000 by DIOR；D-STUDS 珍珠金屬手飾 NT$18,000 by DIOR；咖啡色手套 NT$5,090 by maje。

一件駝色的風衣，是這個季節的必備單品，要如何才能穿出溫暖又亮麗的造型，這一季請捨棄常見的深色毛衣，改由紅色來打亮妳的冬季。

化妝：Eddi 髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒：賴孟諭 ＠ LoWen Studio



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