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楊紫「新身分」超強帶貨力曬MK包！露香肩美照曝光電力十足

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊紫演出戲劇《香蜜沉沉燼如霜》、《長相思》奠定知名度，最近她擁有最新身分，MICHAEL KORS宣佈楊紫成為品牌亞太區代言人，並公開了她詮釋秋冬新包款的畫面，以唯美長捲髮搭配精緻臉孔，展現超強帶貨力。

▲▼楊紫 。（圖／品牌提供）

▲楊紫以品牌亞太區代言人的全新身分詮釋Michael Kors 2024秋冬系列新裝 。（圖／品牌提供）

▲▼楊紫 。（圖／品牌提供）

▲▼楊紫 。（圖／品牌提供）

▲楊紫演繹新款（依序）Jordi及Colby包 。（圖／品牌提供）

楊紫以品牌亞太區代言人的全新身分詮釋Michael Kors 2024秋冬系列新裝，分別換上皮革夾克、率性的丹寧外套等實穿單品，流露女神風采，更將外套半穿半脫小露香肩，流露性感與溫柔氣息，讓人視線難以抽離。而她此次演繹新款Jordi及Colby包，以老花色調和素面皮革打造出日常百搭的時髦款式，呈現出都會感。

楊紫也表示：「我很喜歡Michael Kors的風格，始終可以讓我在日常穿著與摩登閃耀之間找到有趣平衡。很榮幸成為Michael Kors大家庭的一員，期待在未來共赴全新美妙旅程！」

▲▼TORY BURCH。（圖／品牌提供）

▲以Lee Radziwill 女士名字命名的秋冬新款，外型簡約棱角分明。（圖／品牌提供）

▲▼TORY BURCH。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH Lee Radziwill 肩背包 $32,900 。（圖／品牌提供）

▲▼TORY BURCH。（圖／品牌提供）

▲Lee Radziwill 拼色荔枝紋肩背包 $32,900。（圖／品牌提供）

TORY BURCH以高級設計感、相對平易近人的價格取得年輕族群的喜愛，秋冬時節秉持著摩登現代感為出發點，帶來這顆Lee Radziwill 肩背包，系列以Lee Radziwill 女士名字命名，外型簡約棱角分明，是喜愛方包的民眾不可錯過的款式，外露的搭扣在開合之間呈現包款不同的造型感，自然垂墜下來更具有鬆弛態度。而包身側面風琴褶選取與正面不同的材質與顏色，碰撞出視覺上的亮點。皮革則採用德國小牛皮和西班牙荔枝紋小牛皮，反映出堅韌質感，非常適合秋季時節搭配。

關鍵字：

楊紫, MichaelKors, 代言人, 秋冬新款, 包款

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