fb ig video ETtoday search mobile

捷運頂溪站3間排隊美食！被牛排耽誤的牛肉羅宋湯、阿嬤的麻油雞飯激推

>

文／女子學

來到捷運頂溪站，應該有不少人都會想到樂華夜市，但除了夜市之外，頂溪站附近也有不少好吃的餐廳，甚至是排隊名店。本篇特別推薦3間總是人潮滿滿的美食店家，讓你的頂溪站美食名單不再只有樂華夜市。

1. 玖鼎香麻油雞飯

有一陣子很喜歡吃便利商店販買的麻油雞飯糰，朋友得知後，馬上就推薦了捷運頂溪站1號出口附近的「玖鼎香麻油雞飯」。「玖鼎香麻油雞飯」店面不大，品項也不多，只能外帶，但還是有不少的客人來買，心想有人潮，那應該不會太差。

▲捷運美食 。（圖／女子學提供）

▲阿嬤的麻油雞飯。（圖／ichirochen，下同）

「阿嬤的麻油雞飯」的雞肉軟嫩，米飯不會過爛，麻油不濃但夠香，整體來說是好吃的，而吃起來有微微脆感的「外婆的珍珠丸」也很受歡迎。此外，店內還有麻油雞湯（冬季限定）彌月禮盒、冰糖銀耳蓮子湯等，若是喜歡也可以買來嚐嚐看。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區永和路二段125號

2. 老黃原汁牛肉麵

在捷運頂溪站的85度C那條路有一家「老黃原汁牛肉麵」，每次經過都是大排長龍，再加上住附近友人的不錯評價，雖然讓人很想一探究竟，但總是都被「不想排隊」的想法阻攔。

▲捷運美食 。（圖／女子學提供）

而在品嚐念頭快要淡忘時，某天機會來了，看到三兩人排隊，立馬衝過去，成為嗷嗷待哺的等牛肉麵一員。店內的牛肉麵有家常麵、寬麵、細麵和冬粉可選擇，湯頭走清爽路線，喜歡重口味的人可以加辣椒油來添加調味，而主角牛肉有5塊左右，吃起來軟嫩好入口，最重要的是不卡牙。這樣麵量不少，價格也便宜的牛肉麵，有機會可以來吃看看。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區信義路10號

3. 阿里小廚美式牛排餐廳

「阿里小廚」是永和的超人氣美式牛排餐廳，位於樂華夜市旁的它，只要是到了用餐時間，門口就滿是人潮。因為不接受訂位，總是晚起的朋友還為了喝到「阿里小廚」的牛肉羅宋湯，在開始營業的11點前就到店，到底是怎樣的湯讓他那麼讚不絕口，整個引起讓人想喝的欲望。

▲捷運美食 。（圖／女子學提供）

「阿里小廚」的排餐為300到500元左右，分為超值全餐和超值排餐，如果沒有很餓的話，點超值排餐應該就足夠了。排餐的肉量都滿多的，也很軟嫩，品質都很不錯，但就像朋友說的，這是一家「被牛排耽誤的牛肉羅宋湯店」，牛肉羅宋湯完全是真材實料，不僅有滿滿的牛肉，搭配的蔬菜也很有誠意，而且真的很好喝，也難怪在排餐上桌之前，就有人喝了好幾碗。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區永和路一段117號

延伸閱讀

5 家西門町小吃店：隱藏巷弄美食、魯肉蛋包麵，再來碗誠意滿滿的「海鮮麵」

用蒸籠炊出傳統味道：等到天荒地老的 3 家排隊美食，高人氣「福大蒸餃」、「頂好紫琳」，還有隱藏版「老崔蒸包」！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 捷運美食, 頂溪站, 排隊美食, 新北, 永和

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款包包詢問度超高　上班到日常都適合 越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛 嘻哈風帶起古巴鍊流行　LV近300萬項鍊閃爆 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 「一心多用」反而容易全盤搞砸！高效工作者的時間管理術

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面