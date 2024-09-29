捷運頂溪站3間排隊美食！被牛排耽誤的牛肉羅宋湯、阿嬤的麻油雞飯激推

文／女子學

來到捷運頂溪站，應該有不少人都會想到樂華夜市，但除了夜市之外，頂溪站附近也有不少好吃的餐廳，甚至是排隊名店。本篇特別推薦3間總是人潮滿滿的美食店家，讓你的頂溪站美食名單不再只有樂華夜市。

1. 玖鼎香麻油雞飯

有一陣子很喜歡吃便利商店販買的麻油雞飯糰，朋友得知後，馬上就推薦了捷運頂溪站1號出口附近的「玖鼎香麻油雞飯」。「玖鼎香麻油雞飯」店面不大，品項也不多，只能外帶，但還是有不少的客人來買，心想有人潮，那應該不會太差。

▲阿嬤的麻油雞飯。（圖／ichirochen，下同）

「阿嬤的麻油雞飯」的雞肉軟嫩，米飯不會過爛，麻油不濃但夠香，整體來說是好吃的，而吃起來有微微脆感的「外婆的珍珠丸」也很受歡迎。此外，店內還有麻油雞湯（冬季限定）彌月禮盒、冰糖銀耳蓮子湯等，若是喜歡也可以買來嚐嚐看。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區永和路二段125號

2. 老黃原汁牛肉麵

在捷運頂溪站的85度C那條路有一家「老黃原汁牛肉麵」，每次經過都是大排長龍，再加上住附近友人的不錯評價，雖然讓人很想一探究竟，但總是都被「不想排隊」的想法阻攔。

而在品嚐念頭快要淡忘時，某天機會來了，看到三兩人排隊，立馬衝過去，成為嗷嗷待哺的等牛肉麵一員。店內的牛肉麵有家常麵、寬麵、細麵和冬粉可選擇，湯頭走清爽路線，喜歡重口味的人可以加辣椒油來添加調味，而主角牛肉有5塊左右，吃起來軟嫩好入口，最重要的是不卡牙。這樣麵量不少，價格也便宜的牛肉麵，有機會可以來吃看看。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區信義路10號

3. 阿里小廚美式牛排餐廳

「阿里小廚」是永和的超人氣美式牛排餐廳，位於樂華夜市旁的它，只要是到了用餐時間，門口就滿是人潮。因為不接受訂位，總是晚起的朋友還為了喝到「阿里小廚」的牛肉羅宋湯，在開始營業的11點前就到店，到底是怎樣的湯讓他那麼讚不絕口，整個引起讓人想喝的欲望。

「阿里小廚」的排餐為300到500元左右，分為超值全餐和超值排餐，如果沒有很餓的話，點超值排餐應該就足夠了。排餐的肉量都滿多的，也很軟嫩，品質都很不錯，但就像朋友說的，這是一家「被牛排耽誤的牛肉羅宋湯店」，牛肉羅宋湯完全是真材實料，不僅有滿滿的牛肉，搭配的蔬菜也很有誠意，而且真的很好喝，也難怪在排餐上桌之前，就有人喝了好幾碗。

│美味在哪裡│

◎新北市永和區永和路一段117號

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