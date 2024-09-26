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一敷就有感！秋季最強面膜推薦　針對換季不安膚況

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▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲面膜的速效保養備受消費者青睞。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣人熱愛敷面膜，除了當作急救保養，越來越多人也把面膜當作日常的一部分，盤點秋季面膜新品，換季時使用正好！

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲KOOII 藍覺生物纖維水面具，3片，750元。

曬後敏感肌適用，使用專利成分「德敏舒」能舒緩修護躁動泛紅肌膚，其中的維他命B3和B5能提亮膚色、改善暗沈，有效撫平肌膚紋路與恢復彈性。雙分子玻尿酸、複合胜肰，能補水潤澤、修護肌膚。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 粉澎潤睡美人晚安面膜，60ml，1,250元。

內含獨家研發的牡丹膠原蛋白複合物TM，有效幫肌膚瞬間補氧、提升肌膚彈性，使肌膚煥發光采，綿密雪酪質地，質地滑順不黏膩，讓肌膚整夜保持水潤，並在隔日透出水感光澤。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 水妍亮采調理凝膠面膜，70g，2,800元。

濃潤凝膠塗抹在肌膚上形成光滑的水膜，達到不黏不膩的舒適感，提供甘油特有的長效保濕效果，使肌膚瞬間散發光澤，長時間盈滿水潤，不需卸除，吸收後可直接上妝，也可當作晚安面膜使用。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲DHC 嫩白極光面膜，32片入，680元。

富含苦薄荷精華，幫助喚回肌膚原有透明感，搭配維他命誘導體及多種美肌成分，全方位輔助修護肌膚，打擊暗沉。同時以獨家比例添加維他命C誘導體、生物甘醣、菸鹼醯胺及甘草酸二鉀等，幫你開啟美肌開關。

關鍵字：

面膜, 換季保養, 提亮膚色, 保濕補水, 暗沉

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