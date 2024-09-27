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李洋挑戰紳士風站台DAKS自嘲很緊張　曝現在出門更注重打扮

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記者鮑璿安／綜合報導

英國百年服裝品牌 DAKS迎来台中首間男裝概念店，今27日邀請奧運羽球男雙金牌李洋站台，他難得跨界參加時尚活動感到非常新鮮，被問到會不會緊張？李洋笑說：「看起來還是蠻緊張的吧！我自己本身是內向的。」

▲ＤＡＫＳ 。（圖／品牌提供）

▲李洋演繹品牌與華裔時尚插畫家 Slowboy 合作系列 。（圖／品牌提供）

▲ＤＡＫＳ 。（圖／品牌提供）

▲李洋穿著 DAKS 英國系列服飾，直條紋外套內搭格紋軟呢毛衣 。（圖／品牌提供）

DAKS多年來贊助以培育英國青少年馬術為目的 PONYCLUB，也積極與棒球選手合作推出聯名系列，這次李洋穿著 DAKS 英國系列服飾，直條紋外套內搭格紋軟呢毛衣，有別於以往的運動裝，詮釋相當紳士的打扮，對於出席時尚活動，他緊張之餘也很開心，現在則是很感謝大家能支持運動員，努力發揮自己正向影響力。他則說第一次穿上品牌服裝就感到很適合自己，而退役後也多了許多穿著正裝的機會。李洋也透露，現在出門會比以前更加注重穿搭，「希望大家不要看到我邋遢的模樣，而是看到有精神的一面」。

▲ＤＡＫＳ 。（圖／品牌提供）

▲ＤＡＫＳ 。（圖／品牌提供）

▲ＤＡＫＳ 。（圖／品牌提供）

▲DAKS 台中首間男裝概念店於台中新光三越中港店登場，DAKS×Slowboy白色長袖T-shirt；長袖針織上衣  。（圖／品牌提供）

為慶祝品牌邁入130 週年，特別攜手華裔時尚插畫家 Slowboy 推出合作系列商品，以臘腸狗「Max」為主角設計插畫，秋冬之際更為Max換上新裝，繪製出臘腸狗穿著經典格紋背心滑雪的模樣，甚至換上西裝造型非常討喜，以百搭的POLO衫、針織衫彰顯英倫風格。

▲▼nb。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼nb。（圖／記者鮑璿安攝）

▲NB GREY台中形象店匯聚全系列最齊全的 MADE 鞋履與限量聯名鞋款。（圖／品牌提供）

同時，台中首家NB GREY形象門市新光中港店開幕，匯聚全系列最齊全的 MADE 鞋履與限量聯名鞋款，同時推出日本團隊主理的兩大服飾系列MET24與Tokyo Design Studio (TDS)，以極簡美學打造都會時尚。本次首發8040與1906樂福鞋等限量鞋款，匯集機能感和流行元素。此外，New Balance首度攜手三宅一生ISSEY MIYAKE推出限量聯名鞋款，極具話題性的Issey Miyake × New Balance MT10慢跑鞋，形塑百搭輕盈的日式美學，提供卓越的抓地力與耐用度，將同步在NB GREY台中形象店獨賣亮相。

▲▼nb。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

▲▼nb。（圖／記者鮑璿安攝）

▲1906樂福鞋、MET24 系列。（圖／記者鮑璿安攝）

關鍵字：

李洋, DAKS, 男裝, 時尚, 合作

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