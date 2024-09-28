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香水新潮流「美食調香氛」！提拉米蘇、蜂蜜入香　甜蜜可口很誘人

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

甜味表現的方式擁有很多種，過去大多都專注在果香的呈現，而近年「美食調」香氛越來越受到關注，帶有食物本身的香甜氣息，更增添可口誘人的感覺，以下就分享多款美食調香水，不僅獨樹一格，更別有一番趣味。

＃FERRAGAMO 橙光伊人女性淡香精，50ml、售價2900元

FERRAGAMO,BORNTOSTANDOUT,Kuoca,美食調香氛,香氛,香水,淡香精,護手霜。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

提到義大利代表性甜點，馬上就會聯想到經典的提拉米蘇，濃郁奶香搭配苦甜可可粉，讓人欲罷不能；同樣來自義大利的FERRAGAMO將女性獨特又熱愛挑戰的無畏精神，透過全新橙光伊人女性淡香精展現出來，閃耀充滿活力的柑橘前調融合義大利里維埃拉的海洋氣息，中調白色杜鵑花香注入純淨無邪的氛圍，最後，經典的提拉米蘇氣息，為整體香調增添溫潤質感，是一款清爽中透著淡淡奶香的別緻香氣。

＃BORNTOSTANDOUT 瘋蜜淡香精，50ml、售價5800元

FERRAGAMO,BORNTOSTANDOUT,Kuoca,美食調香氛,香氛,香水,淡香精,護手霜。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

首爾漢南洞新銳品牌BORNTOSTANDOUT向來以無懼精神，傳達人與人之間最原始的愛意，2024年更一次推出3款美食調香氣，其中，瘋蜜淡香精的味道更是把蜂蜜濃醇膠著、蜜而不膩的質感，描繪得栩栩如生，粉紅胡椒、蘭姆酒與大馬士革玫瑰包裹著蜂蜜的香甜，帶點無法輕易分離的果醬感，在拉絲瞬間與一抹空氣的清新結合，讓人垂涎欲滴。

＃Kuoca 野桃護手霜，50ml、售價820元

FERRAGAMO,BORNTOSTANDOUT,Kuoca,美食調香氛,香氛,香水,淡香精,護手霜。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

「受到家族內祖傳天然保養配方的啟發，我發現製作保養品與烹飪有著許多相似之處」，創辦人金志守憑藉對美食的熱愛，以及女性天生愛美的本能，2019年在聖水洞成立Kuoca，透過香氛保養，分享自己最愛的事物；其中，「野桃」系列更是日韓都熱賣冠軍的香氣，有護手霜、身體沐浴露、潤膚乳液，滋潤如絲絨的護手霜，擠出瞬間就可以聞到嫩粉橘色桃子在手中迸發清甜香氣，非常飽滿、多汁的馥郁層次，讓人少女心跟著奔放了起來。

關鍵字：

FERRAGAMO, BORNTOSTANDOUT, Kuoca, 美食調香氛, 香氛, 香水, 淡香精, 護手霜

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