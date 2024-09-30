IKEA周年慶百款經典商品7折起　「小心鯊鯊襪」當滿額禮有夠可愛

▲IKEA周年慶推滿額禮鯊鯊襪超可愛。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在台慶祝30周年推出一系列優惠，比照百貨周年慶，把百款經典商品直接特價7折起，這些可是不會過季的款式，感覺有賺！此外還有會員滿額禮，包括超可愛的「經典好友襪」與「小心鯊鯊襪」，絕對成為視覺焦點。即日起至10／16期間正好迎接換季潮，有空就去IKEA走跳吧。

7折經典商品從家具到家居小物涵蓋多樣品項，像是KLIPPAN雙人座沙發、SLATTUM床框以及VALEVÅG獨立筒彈簧床墊等商品，自1980年代推出的KLIPPAN雙人座沙發就是經典作品之一，簡潔的設計搭配易於清潔的布料，也提供多種風格選擇成為熱銷款式，本次原價11,990元降至特價9,990元，直接現省2,000元。

▲IKEA KLIPPAN雙人座沙發原價11,990元，特價9,990元；VALEVÅG獨立筒彈簧床墊原價8,999元，特價7,499元。

SLATTUM軟墊式床框也在優惠之列，亮藍色布套設計與其簡約的外觀，為臥室增添了一抹現代感，原價5,999元，特價4,199元，省下1,800元；VALEVÅG獨立筒彈簧床墊則以其5段舒適區塊設計，號稱可提供最佳身體支撐、保護脊椎健康，原價8,999元，特價7,499元。

▲IKEA SLATTUM軟墊式床框原價5,999元，特價4,199元；瑞典肉丸牛肉麵售價169元。

而受歡迎的RÅSKOG推車，原價899元，周年慶期間降價至649元，直接現省250元，之前觀望趕快入手，其多功能的設計讓消費者能靈活應用於各種居家場景，從邊桌到化妝桌，甚至是備餐檯都十分實用，還可成為家中收納的好幫手。

IKEA表示周慶期間卡友單筆消費滿888元，還可免費兌換到不同造型的專屬紀念襪，9／2至10／13期間，由愛心小熊與黃金獵犬的「經典好友襪」率先亮相，10／14至10／27則由人氣網紅「小心鯊鯊襪」登場，每人每卡限兌換一次，數量有限，建議儘早兌換。

除產品優惠、滿額贈禮，IKEA餐廳也限時推出限時料理「瑞典肉丸牛肉麵」，結合瑞典經典烤肉丸與台灣牛肉麵的特色，帶來獨特的跨文化味覺體驗，僅在周年慶優惠期間供應，售價169元。





新光三越台北信義新天地A9看準今年上半年房市成長熱絡，帶動大型家電與設計家飾的成長，於地下一樓以居家生活為主題進行改裝，23櫃中迎來過半新櫃，包含2大百貨首發、6大信義獨家，整層樓現有超過50個世界各地的設計家居品牌進駐。





百貨首發包括與多位設計大師合作的丹麥FRITZ HANSEN，其品牌天鵝椅、蛋椅、螞蟻椅等經典作品全部都囊括，以及時髦調酒實驗室「GŪLŪ GURU」，主打輕鬆愜意的飲酒空間搭配調酒飲，酒精濃度也能分級調整，為B1居家遊逛場域帶來輕鬆的新氛圍。





其他包括KOHLER、Enzo Milano、Finara、FEILER、MOOSBURGER、Klipsch等精品家居，以及高端床墊Schramm、SIMMONS、SEALY與KING KOIL，Schramm櫃內展示高達3百萬元的電動床，並開放民眾直接試躺。