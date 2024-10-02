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試開箱／「白開水底妝」重點在乾淨膚況！3款有遮瑕度又不厚重的粉底

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近年流行的「白開水底妝」，重點都在於肌膚質感的表現，乾淨不具粉感，加上少量的眼唇色彩，就能夠帶給人溫柔氣質的效果，以下就分享多款擁有遮瑕度，但是又不會顯厚重的粉底單品，少量疊加就可以輕鬆打造出最流行妝容。

＃資生堂 超進化持久粉底N，30ml、售價2000元

資生堂,IPSA,1028,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

把遮瑕持妝當作基本功，資生堂超進化持久粉底N比起其他產品，更增添植萃養膚成分，包含：薰衣草精油、楊桃樹葉萃取、野百里香萃取，讓帶妝不再好似負擔，甚至可以幫助肌膚潤澤養護，同時煥白抗老，當然，延續資生堂150年美容專業，專利開發動態煥新科技，能讓粉底更服貼於肌膚，宛如穿上隱形透膚衣，怎麼動都不會卡紋脫妝，新添加肌膚鎖水防禦薄膜網科技，抵禦紫外線、藍光等環境壓力，無時無刻守護完美膚況。

＃IPSA 誘光水霧粉底霜，30g、售價2200元

ＩＰＳＡ。（圖／品牌）

高效保濕「流金水」風靡年輕女孩的IPSA，去年5月才剛剛推出70%爆水精華的「流金粉底」，今年立刻又追加全新「流金粉霜」誘光水霧粉底霜，更高比例的75%流金保濕精華，蘊含微晶貼膚科技，在均勻塗抹於肌膚的同時，就像是覆蓋上保水面膜一樣，在表面形成注水膠膜，不僅能夠讓肌膚補水鎖水，更能夠達到輕透裸感的瑕疵隱形，比起沒上妝更淨透的水潤膚質。

＃1028 肌淨光養膚氣墊粉餅，售價650元

資生堂,IPSA,1028,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

因應台灣女性需要持久又帶有遮瑕力的自然妝效，1028特別量身訂做推出持久型的氣墊粉餅，運用擁有焊接超持貼網狀配方，搭配氣孔釋壓雲朵粉撲輕準控量，即使是上妝小白，也可以一拍就擁有均勻底妝，暗沉痘疤等瑕疵瞬間隱形，淡淡的柔焦感光科技粉體，更能夠讓底妝擁有低調光澤，輕盈透亮感不顯毛孔，更能打造白開水膚感。

【加碼推薦】

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤，售價2800元

資生堂,IPSA,1028,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

「專業彩妝」MAKE UP FOR EVER向來兼具高效與方便，不管是新手或是大師，都可以用更簡單的方式，快速完成妝容，延續HD SKIN系列的高人氣，再度推出全新的粉無痕全能亮顏粉霜盤，一整盤12色的膏狀質地，要遮瑕、打亮、底妝或是腮紅、眼影、唇彩都可以一次完成，而且完全不用擔心粉質與膏狀產品無法融合的困擾，完全無法失手的實用色選，簡直就是旅行絕配。

關鍵字：

資生堂, IPSA, 1028, MAKE UP FOR EVER, 粉底液, 粉底, 彩妝

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