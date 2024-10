試開箱／「白開水底妝」重點在乾淨膚況！3款有遮瑕度又不厚重的粉底

記者李薇/台北報導、攝影 圖/品牌提供

近年流行的「白開水底妝」,重點都在於肌膚質感的表現,乾淨不具粉感,加上少量的眼唇色彩,就能夠帶給人溫柔氣質的效果,以下就分享多款擁有遮瑕度,但是又不會顯厚重的粉底單品,少量疊加就可以輕鬆打造出最流行妝容。

#資生堂 超進化持久粉底N,30ml、售價2000元

把遮瑕持妝當作基本功,資生堂超進化持久粉底N比起其他產品,更增添植萃養膚成分,包含:薰衣草精油、楊桃樹葉萃取、野百里香萃取,讓帶妝不再好似負擔,甚至可以幫助肌膚潤澤養護,同時煥白抗老,當然,延續資生堂150年美容專業,專利開發動態煥新科技,能讓粉底更服貼於肌膚,宛如穿上隱形透膚衣,怎麼動都不會卡紋脫妝,新添加肌膚鎖水防禦薄膜網科技,抵禦紫外線、藍光等環境壓力,無時無刻守護完美膚況。

#IPSA 誘光水霧粉底霜,30g、售價2200元

高效保濕「流金水」風靡年輕女孩的IPSA,去年5月才剛剛推出70%爆水精華的「流金粉底」,今年立刻又追加全新「流金粉霜」誘光水霧粉底霜,更高比例的75%流金保濕精華,蘊含微晶貼膚科技,在均勻塗抹於肌膚的同時,就像是覆蓋上保水面膜一樣,在表面形成注水膠膜,不僅能夠讓肌膚補水鎖水,更能夠達到輕透裸感的瑕疵隱形,比起沒上妝更淨透的水潤膚質。

#1028 肌淨光養膚氣墊粉餅,售價650元

因應台灣女性需要持久又帶有遮瑕力的自然妝效,1028特別量身訂做推出持久型的氣墊粉餅,運用擁有焊接超持貼網狀配方,搭配氣孔釋壓雲朵粉撲輕準控量,即使是上妝小白,也可以一拍就擁有均勻底妝,暗沉痘疤等瑕疵瞬間隱形,淡淡的柔焦感光科技粉體,更能夠讓底妝擁有低調光澤,輕盈透亮感不顯毛孔,更能打造白開水膚感。

【加碼推薦】

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕全能亮顏粉霜盤,售價2800元

「專業彩妝」MAKE UP FOR EVER向來兼具高效與方便,不管是新手或是大師,都可以用更簡單的方式,快速完成妝容,延續HD SKIN系列的高人氣,再度推出全新的粉無痕全能亮顏粉霜盤,一整盤12色的膏狀質地,要遮瑕、打亮、底妝或是腮紅、眼影、唇彩都可以一次完成,而且完全不用擔心粉質與膏狀產品無法融合的困擾,完全無法失手的實用色選,簡直就是旅行絕配。