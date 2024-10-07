大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

▲近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自國際保養品牌OLAY。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的社群媒體Threads（網友暱稱：脆），是近期流行話題風向中心，過去總在小紅書、IG掀起熱烈討論的美妝保養話題也紛紛轉戰Threads，許多脆友會不藏私分享最真實的第一手消息。然而近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自歐美品牌OLAY，而它不久前也因網路溫度計排名很高受到廣大討論，尤其以高CP值有感保養受到脆友推崇。

其他脆友熱愛的產品還有好卸又顯色的KISSME花漾美姬眼線液筆、發色極佳可畫出俐落妝感的CANMAKE眼影盤，Threads美妝咖更是推爆能使唇紋一秒消失的freshO2小蜜糖唇油，許多隱藏版美妝好物都在脆友的熱烈討論下，浮出檯面成為話題夯品。

糖控救星保養「OLAY小白瓶」 螞蟻人和熬夜族逆轉暗沉必備！

經過一整個夏天，受到豔陽的無情「炙燒」，不少努力保養及防曬的脆友紛紛哀號黑了一圈，然而有另一群識貨、愛嚐鮮的脆友意外發現「小白瓶」的亮白效果相當有感且驚豔！有脆友分享以前老是被媽媽笑黑，近期媽媽卻主動問：「是不是變白了」，她自覺應該是換了新的保養精華，但只用三週就有感，非常驚訝；也有脆友分享：「現在化妝懶得擦防曬而變黑，使用兩個禮拜感覺有變白一點，而且很保濕，我是混合偏乾，夏天鼻子還會起皮那種，用了之後底妝變很貼」，甚至有營養師跳出來分享亮白小技巧，掌握正確飲食、防曬及正常作息之外，使用小白瓶的效果也很不錯。

▲許多戒不掉飲料的螞蟻人脆友，大推OLAY小白瓶膚色勻亮。（圖／擷取自Threads）

也有不少愛喝手搖、無法戒糖的「螞蟻人」分享：「和我一樣沒有每天喝有糖飲料會死掉的人，一定要試試看抗糖美白的保養品，我用小白瓶用到第二瓶，膚色均勻、上妝不卡粉，到晚上都不用補妝」，更有人直呼：「之前不能理解到底為何在脆上紅成這樣，現在覺得相見恨晚」，更呼籲還沒找到人生命定妝前保養的人必買，底下還有好友回應：「這個真！的！超！好！用！皮膚會啵亮～讓你白到變燈泡」、「已用空45678罐了！真的超優！」。

▲近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自國際品牌OLAY。（圖／擷取自OLAY官網）

事實上這款全名為「OLAY革糖素小白瓶」早就是網路聲量No.1美白精華*！許多公信力滿分的youtuber都曾推薦過它，因為它質地水潤不黏膩，一罐就能兼顧美白及保濕，還能當作妝前保養使用，不起屑、不與底妝打架，還可以讓後續妝效更服貼，用法也很簡單只要早晚兩滴管，就能輕鬆淡化肌膚暗沉，讓肌膚更透亮澎潤有光澤，整個人看起來元氣飽滿、不疲累，完全是糖控&熬夜暗沉肌必備的美白好物。

小資女必入手「OLAY大紅瓶水＋乳組」超高CP值抗初老保養

▲受到脆友愛戴的「大紅瓶水＋乳」。（圖／資料照）

另一款也受到脆友愛戴的「大紅瓶水＋乳」，則是完全顛覆一般人對於抗老保養的想像，許多敏感膚質的脆友分享：「以敏感肌保養來說超推薦，肌膚超穩定，我天天熬夜但用完隔天起床臉還是很澎潤、氣色很好，以敏感肌來說我已經超滿意了」、「用了之後皮膚好到爆，以前鼻翼都會卡粉用了之後竟然就不卡了，而且眼下也可以用！過敏兒眼紋超多又懶得擦眼霜哈哈哈，真的很好用各位可以閉眼入」、「輕透不厚重很適合台灣天氣，用了不刺激，大罐也是我愛它的重點，還可以直接帶到眼周保養抗細紋」。

▲OLAY大紅瓶讓許多敏感肌脆友膚質變平滑，一用愛上。

▲脆友：而且眼下也可以用！敏感肌眼紋超多又懶得擦眼霜哈哈哈，真的很好用各位可以閉眼入。（圖／資料照）



▲許多敏感膚質的脆友分享：以敏感肌保養來說超推薦，肌膚超穩定。（圖／擷取自Threads）

而主打對抗初老保養的大紅瓶組，脆友用了也頻頻大讚肌膚明顯變得平滑嫩亮，「跟之前的膚況比起來真的有變平滑，不管在什麼光源都看起來超亮」，也有脆友分享「這組水乳保養讚死了！整個嚇到！平滑度大提升很像3天沒睡覺的疲態感被瓦解好Q彈，沒想到被燒得亂七八糟咪咪冒冒ㄟ，我只能說這罐我會用他到80歲」，許多脆友給予好評互動回應：「很好聞，不是那種香味太重的！」、「衝著鼻翼不卡粉衝了」、「膚況好到在發光 好漂亮」、「換保養之後有差！」，甚至有脆友大讚大紅瓶是「CP值天花板」一大罐可以直接用到年底。

▲脆友表示使用大紅瓶很像3天沒睡覺的疲態感（上）被瓦解，膚況好到在發光（下）。（示意圖／資料照）

這款被脆友愛不釋手的「OLAY大紅瓶精華水＋乳」組合，保養效果媲美「全能」精華，讓大家可以無腦使用，完全不擔心保養品堆疊過程彼此打架，徹底刷新一般人對於「抗老」＝黏膩厚重的印象！尤其「OLAY大紅瓶精華乳」以顛覆想像的超輕盈質地，不黏不膩又給力，一年四季、從早到晚都可以用，而且通過SGS 敏感肌測試，不只敏感肌可用，也可以取代眼霜拿來做眼周保養。千元出頭的組合，就可以擁有專櫃精華級胜肽組合，OLAY更是給好給滿，設計出百ml大容量組合，讓小資女省時間又省荷包、輕鬆用超高CP值對抗初老肌困擾，實現柔滑細緻的完美膚質。

▲「OLAY大紅瓶精華乳」以顛覆想像的超輕盈質地，不黏不膩又給力。（圖／資料照）

價格親民、保養有感 開架保養品牌OLAY成網路溫度計冠軍

生活在萬物皆漲，投資自己最保值的時代，以專櫃等級成分、親民價格深受歡迎的OLAY，不久前剛在《網路溫度計 DailyView》的《KEYPO大數據關鍵引擎 》輿情分析系統，榮獲近一年最受 PTT和 Dcard年輕網友喜愛的「歐美開架保養品牌TOP 10」的冠軍寶座。而近期OLAY革糖素小白瓶及OLAY大紅瓶精華水＋乳組合，再度以平價有感保養突破消費者對開架保養品的想像，讓小資女也能無痛入手，而且可以大方用、安心用，用美麗、自信展開美好生活不受限。

▲OLAY大紅瓶精華水＋乳組合，再度以平價有感保養突破消費者對開架保養品的想像，讓小資女也能無痛入手。

*指2023《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友在PTT、Dcard等各大討論區的「十大開架美白精華液」討論度