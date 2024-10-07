fb ig video ETtoday search mobile

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

>

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自國際保養品牌OLAY。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的社群媒體Threads（網友暱稱：脆），是近期流行話題風向中心，過去總在小紅書、IG掀起熱烈討論的美妝保養話題也紛紛轉戰Threads，許多脆友會不藏私分享最真實的第一手消息。然而近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自歐美品牌OLAY，而它不久前也因網路溫度計排名很高受到廣大討論，尤其以高CP值有感保養受到脆友推崇。

其他脆友熱愛的產品還有好卸又顯色的KISSME花漾美姬眼線液筆、發色極佳可畫出俐落妝感的CANMAKE眼影盤，Threads美妝咖更是推爆能使唇紋一秒消失的freshO2小蜜糖唇油，許多隱藏版美妝好物都在脆友的熱烈討論下，浮出檯面成為話題夯品。

糖控救星保養「OLAY小白瓶」　螞蟻人和熬夜族逆轉暗沉必備！
經過一整個夏天，受到豔陽的無情「炙燒」，不少努力保養及防曬的脆友紛紛哀號黑了一圈，然而有另一群識貨、愛嚐鮮的脆友意外發現「小白瓶」的亮白效果相當有感且驚豔！有脆友分享以前老是被媽媽笑黑，近期媽媽卻主動問：「是不是變白了」，她自覺應該是換了新的保養精華，但只用三週就有感，非常驚訝；也有脆友分享：「現在化妝懶得擦防曬而變黑，使用兩個禮拜感覺有變白一點，而且很保濕，我是混合偏乾，夏天鼻子還會起皮那種，用了之後底妝變很貼」，甚至有營養師跳出來分享亮白小技巧，掌握正確飲食、防曬及正常作息之外，使用小白瓶的效果也很不錯。

▲▼大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品。（圖／翻攝自Threads）

▲許多戒不掉飲料的螞蟻人脆友，大推OLAY小白瓶膚色勻亮。（圖／擷取自Threads）

也有不少愛喝手搖、無法戒糖的「螞蟻人」分享：「和我一樣沒有每天喝有糖飲料會死掉的人，一定要試試看抗糖美白的保養品，我用小白瓶用到第二瓶，膚色均勻、上妝不卡粉，到晚上都不用補妝」，更有人直呼：「之前不能理解到底為何在脆上紅成這樣，現在覺得相見恨晚」，更呼籲還沒找到人生命定妝前保養的人必買，底下還有好友回應：「這個真！的！超！好！用！皮膚會啵亮～讓你白到變燈泡」、「已用空45678罐了！真的超優！」。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲近期頻頻出現「大紅瓶」、「小白瓶」的可愛暱稱，仔細一看竟然都是來自國際品牌OLAY。（圖／擷取自OLAY官網）

事實上這款全名為「OLAY革糖素小白瓶」早就是網路聲量No.1美白精華*！許多公信力滿分的youtuber都曾推薦過它，因為它質地水潤不黏膩，一罐就能兼顧美白及保濕，還能當作妝前保養使用，不起屑、不與底妝打架，還可以讓後續妝效更服貼，用法也很簡單只要早晚兩滴管，就能輕鬆淡化肌膚暗沉，讓肌膚更透亮澎潤有光澤，整個人看起來元氣飽滿、不疲累，完全是糖控&熬夜暗沉肌必備的美白好物。

小資女必入手「OLAY大紅瓶水＋乳組」超高CP值抗初老保養

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲受到脆友愛戴的「大紅瓶水＋乳」。（圖／資料照）

另一款也受到脆友愛戴的「大紅瓶水＋乳」，則是完全顛覆一般人對於抗老保養的想像，許多敏感膚質的脆友分享：「以敏感肌保養來說超推薦，肌膚超穩定，我天天熬夜但用完隔天起床臉還是很澎潤、氣色很好，以敏感肌來說我已經超滿意了」、「用了之後皮膚好到爆，以前鼻翼都會卡粉用了之後竟然就不卡了，而且眼下也可以用！過敏兒眼紋超多又懶得擦眼霜哈哈哈，真的很好用各位可以閉眼入」、「輕透不厚重很適合台灣天氣，用了不刺激，大罐也是我愛它的重點，還可以直接帶到眼周保養抗細紋」。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲OLAY大紅瓶讓許多敏感肌脆友膚質變平滑，一用愛上。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲脆友：而且眼下也可以用！敏感肌眼紋超多又懶得擦眼霜哈哈哈，真的很好用各位可以閉眼入。（圖／資料照）
 

▲▼大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品。（圖／翻攝自Threads）

▲許多敏感膚質的脆友分享：以敏感肌保養來說超推薦，肌膚超穩定。（圖／擷取自Threads）

而主打對抗初老保養的大紅瓶組，脆友用了也頻頻大讚肌膚明顯變得平滑嫩亮，「跟之前的膚況比起來真的有變平滑，不管在什麼光源都看起來超亮」，也有脆友分享「這組水乳保養讚死了！整個嚇到！平滑度大提升很像3天沒睡覺的疲態感被瓦解好Q彈，沒想到被燒得亂七八糟咪咪冒冒ㄟ，我只能說這罐我會用他到80歲」，許多脆友給予好評互動回應：「很好聞，不是那種香味太重的！」、「衝著鼻翼不卡粉衝了」、「膚況好到在發光 好漂亮」、「換保養之後有差！」，甚至有脆友大讚大紅瓶是「CP值天花板」一大罐可以直接用到年底。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲脆友表示使用大紅瓶很像3天沒睡覺的疲態感（上）被瓦解，膚況好到在發光（下）。（示意圖／資料照）

這款被脆友愛不釋手的「OLAY大紅瓶精華水＋乳」組合，保養效果媲美「全能」精華，讓大家可以無腦使用，完全不擔心保養品堆疊過程彼此打架，徹底刷新一般人對於「抗老」＝黏膩厚重的印象！尤其「OLAY大紅瓶精華乳」以顛覆想像的超輕盈質地，不黏不膩又給力，一年四季、從早到晚都可以用，而且通過SGS 敏感肌測試，不只敏感肌可用，也可以取代眼霜拿來做眼周保養。千元出頭的組合，就可以擁有專櫃精華級胜肽組合，OLAY更是給好給滿，設計出百ml大容量組合，讓小資女省時間又省荷包、輕鬆用超高CP值對抗初老肌困擾，實現柔滑細緻的完美膚質。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲「OLAY大紅瓶精華乳」以顛覆想像的超輕盈質地，不黏不膩又給力。（圖／資料照）

價格親民、保養有感　開架保養品牌OLAY成網路溫度計冠軍
生活在萬物皆漲，投資自己最保值的時代，以專櫃等級成分、親民價格深受歡迎的OLAY，不久前剛在《網路溫度計 DailyView》的《KEYPO大數據關鍵引擎 》輿情分析系統，榮獲近一年最受 PTT和 Dcard年輕網友喜愛的「歐美開架保養品牌TOP 10」的冠軍寶座。而近期OLAY革糖素小白瓶及OLAY大紅瓶精華水＋乳組合，再度以平價有感保養突破消費者對開架保養品的想像，讓小資女也能無痛入手，而且可以大方用、安心用，用美麗、自信展開美好生活不受限。

OLAY,Threads,大紅瓶,小白瓶,美妝（圖／業者提供）

▲OLAY大紅瓶精華水＋乳組合，再度以平價有感保養突破消費者對開架保養品的想像，讓小資女也能無痛入手。

*指2023《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友在PTT、Dcard等各大討論區的「十大開架美白精華液」討論度

關鍵字：

OLAY, Threads, , 大紅瓶, 小白瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細 巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感 吳詩儀、陳念琴造型大突破華麗走秀美翻！台北時裝周跨界秀亮點曝光 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 《黑白大廚》帥主廚「三星」IG追蹤暴增　撞臉崔宇植、餐廳已一位難求 星巴克10／9推買一送一　國慶前揪咖賺一杯 劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面