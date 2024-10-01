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礦泥保養正夯！SABON打造極致黑金系列、suisai黑炭泥幫你溫和去角質

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記者曾怡嘉／綜合報導

隨著步入秋季，告別高溫豔陽，正是該好好療癒肌膚、舒緩身心的時刻，SABON推出全新死海黑礦泥極致護膚系列，讓你在家也做頂級居家SPA，若是沒時間做足全身護理，也可挑選泥狀臉部保養，幫助溫柔去除角質，讓肌膚煥然一新。

▲▼礦泥保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 死海黑礦泥極致護膚系列。

SABON打造全新「死海黑礦泥極致護膚系列」，不只是死海鹽，品牌還將最具標誌性的死海礦泥融入頂級居家SPA，全新品項包括5項單品，分別為沐浴凝露、身體磨砂膏、乳霜、浴鹽，以及獨特的身體泥膜。

▲▼礦泥保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 死海黑礦泥沐浴露，290ml，1,180元、死海黑礦泥身體泥膜，200g，2,080元。

全新系列除了死海及黑礦泥外，還傾注岩薔薇精華，有助於穩定舒緩肌膚、感官平靜與心情和緩。調香精髓來自死海湖泊映照的「水藍綠色」，死海的鹹味喚起寂靜，而舒緩的尤加利葉與雪松延伸清爽與放鬆，無縫營造SPA氛圍。

▲▼礦泥保養。（圖／品牌提供）

▲suisai 黑炭泥磨砂去角質皂，130g，680元。

訴求添加雙重礦泥、磨砂顆粒、炭，清潔老廢角質，使肌膚光滑明亮，以比毛孔還細小的雙重磨砂顆粒，幫助溫和清理肌膚老廢角質，搭配摩洛哥熔岩礦泥、白礦泥、炭，有著優異的抓油去汙力，洗後肌膚感到柔滑清爽。

▲▼礦泥保養。（圖／品牌提供）

▲IPSA 泥狀角質按摩霜（保濕），100g，1,550元。

首創刷酸泥膜，內含革命性3泥1酸淨膚配方，5分鐘敷走黑白頭，淺中深層漸進溫和淨膚，吸附油脂、清除粉刺和老廢角質、疏通毛孔，淨膚養肌再拋光，讓臉蛋更細緻平滑、透亮有光，後續保養也更有效吸收。

關鍵字：

護膚, SPA, 秋季, SABON, 死海黑礦泥

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