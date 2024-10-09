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卡地亞Trinity系列百年誌慶　經典三環繾綣迎創新設計

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▲Cartier。（圖／公關照）

▲Jisoo演繹卡地亞Trinity系列珠寶，盡顯自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）Trinity系列今年歡慶100周年，其獨特的三環三色金設計不僅對應品牌創始人路易·卡地亞（Louis Cartier）、皮埃爾‧卡地亞（Pierre Cartier）和雅克‧卡地亞（Jacques Cartier）三兄弟的合作無間，以及代表在巴黎、倫敦及紐約三家歷史悠久的卡地亞專賣店，也象徵人生重要關係的交織與各種形式之愛的環環相連。2024年已邁入第四季，回顧今年的努力的自己，是否已在各層面悄然成長？值得戴上Trinity珠寶為成為更好的自己喝采。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲王嘉爾戴著卡地亞Trinity系列珠寶，展現型男魅力。

三環繾綣經典不朽
1924年路易·卡地亞創作首只Trinity戒指，以玫瑰金、黃 K 金和白K金三環交織出俐落靈動、簡潔純粹的戒指，除了象徵卡地亞家族三兄弟的合作精神，也蘊藏友情、愛情和忠誠之意，亦可解釋為連結過去、當下和未來，無論何種解釋都體現了品牌深厚的歷史底蘊，此傑作超越了年齡、性別、國界和社會地位的界限，完美譜寫了卡地亞專屬的時尚宣言。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲1924年卡地亞首次推出白K金、玫瑰金與黃K金三環交織而成的Trinity戒指。

問世百年以來，Trinity系列深受巨星名流喜愛，美國男星Gary Cooper即是忠實擁護者，在一幅1931年的肖像畫中他戴著Trinity三環戒；另一經典畫面為摩納哥葛麗絲凱莉王妃頭探出車窗回眸一笑的照片，她右手無名指所戴的戒指正是三環繾綣的Trinity戒指，優雅風采深植人心。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲1930年代美國演員Gary Cooper是卡地亞Trinity戒指的擁護者。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲摩納哥葛麗絲凱莉王妃戴著卡地亞Trinity戒指，流露優雅氣息。

慶百年迎創新設計
百年誌慶，卡地亞為Trinity系列推出多款大膽創新的作品，保留標誌性的白金、黃金和玫瑰金三色金設計，但從圓環改為枕形環圈款式，無論是戒指、手環或項鍊都充滿張力，流露摩登氣息；而經典的三圓環持續豐富款式，不同尺寸的三環交織圓墜成為項鍊亮點，並有相同設計概念的手鍊可搭配。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞經典Trinity三環戒設計俐落靈動、簡潔純粹。

▲▼Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity系列歡慶100周年之際，推出枕形設計的戒指。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity系列加入黑陶瓷設計的戒指，彰顯個性美。

卡地亞Trinity系列珠寶跨越時間、空間、性別界線，成為彰顯個人自信魅力的代表作，並蘊含深厚情感打動人心，誠如卡地亞傳達的意念：「人與人的關係，無論是愛情、友情或親情，都將我們之間的距離拉近，有些終生不渝，有些只有一瞬……，當一種關係將我們緊密相連，哪怕只有一次，這種動人力量也將恆久長存。」

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity系列款式豐富，打造線條俐落的耳環。

▲▼ Cartier Trinity廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity系列手環鑲鑽設計成功聚焦。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity系列超大型款項鍊風格摩登。

卡地亞邀您蒞臨共同歡慶Trinity 100周年，現場感受百年的設計演變與傳奇歷史，體驗拍照互動裝置，記錄每個珍貴時刻。

10/6-10/21
卡地亞台中大遠百專賣店
台中市台灣大道三段251號1樓
+8860422583866

10/25-11/25
卡地亞台北101旗艦店
台北市市府路45號4樓
+8860281017870

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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