食慾之秋！東區人氣燒肉店和牛慶感謝祭登場　季節限定套餐肉香誘人

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東區人氣燒肉「上吉燒肉」為了慶祝5周年，隨著秋天的腳步到來，特地祭出季節限定「燒肉片三種盛合」、「創意三種盛合」，肉控們準備開吃了嗎？

上吉燒肉今年秋季端出「和牛慶感謝祭」，使用日本近江純血和牛的牛腰肉、牛前腿、牛臀蓋三部位打造「燒肉片三種盛合」以及「創意三種盛合」2款季節限定雙人份盛合。肉品在切工、厚薄、調味、食材選用搭配都是舌尖上的饗宴，即日起至11/30都能吃得到喔。

上吉燒肉｜燒肉片三種盛合



使用澳洲海鹽及蒜粉調配的蒜鹽提味，「近江牛沙朗」、「近江和牛臀蓋」、「近江牛板腱」散發迷人肉香，口感咀嚼有勁度，入口油而不膩，搭配白飯根本就是絕配，一次就可以吃到和牛三種部位的優質肉感。

上吉燒肉｜創意三種盛合



「日式手沖牛肉湯」使用數十種新鮮蔬果熬煮的高湯，沖燙沙朗肉片，每一口都可以喝到絕佳鮮甜味湯汁、採用牛前腿的肉片，包覆越息米製成的松露風味米菓，再以酪梨醬、鮭魚卵佐料打造豐富層次感的「和牛松露米菓」、以及刷上特製醬料的牛臀蓋部位肉片，夾進吐司的「一級棒三明治」，三種創意吃法光看就讓人流口水！

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