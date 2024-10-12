fb ig video ETtoday search mobile

食慾之秋！東區人氣燒肉店和牛慶感謝祭登場　季節限定套餐肉香誘人

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

東區人氣燒肉「上吉燒肉」為了慶祝5周年，隨著秋天的腳步到來，特地祭出季節限定「燒肉片三種盛合」、「創意三種盛合」，肉控們準備開吃了嗎？

上吉燒肉今年秋季端出「和牛慶感謝祭」，使用日本近江純血和牛的牛腰肉、牛前腿、牛臀蓋三部位打造「燒肉片三種盛合」以及「創意三種盛合」2款季節限定雙人份盛合。肉品在切工、厚薄、調味、食材選用搭配都是舌尖上的饗宴，即日起至11/30都能吃得到喔。

上吉燒肉｜燒肉片三種盛合

使用澳洲海鹽及蒜粉調配的蒜鹽提味，「近江牛沙朗」、「近江和牛臀蓋」、「近江牛板腱」散發迷人肉香，口感咀嚼有勁度，入口油而不膩，搭配白飯根本就是絕配，一次就可以吃到和牛三種部位的優質肉感。

上吉燒肉｜創意三種盛合

「日式手沖牛肉湯」使用數十種新鮮蔬果熬煮的高湯，沖燙沙朗肉片，每一口都可以喝到絕佳鮮甜味湯汁、採用牛前腿的肉片，包覆越息米製成的松露風味米菓，再以酪梨醬、鮭魚卵佐料打造豐富層次感的「和牛松露米菓」、以及刷上特製醬料的牛臀蓋部位肉片，夾進吐司的「一級棒三明治」，三種創意吃法光看就讓人流口水！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 牛排教父打造全新品牌「WAGYU CLUB」，和牛燒肉這5大部位必吃，菜單＆價格一次看

● 台中5間必吃燒肉推薦！粉紅色肉片的極致誘惑，燒肉控快來場銷魂饗宴

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 上吉燒肉, 和牛, 燒肉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看 小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP 凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾 28億精品佳士得開放參觀　賞2.2億藍鑽飽眼福 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背 陳若儀搶逛「草莓甜心」快閃店！來超萌蛋糕牆拍美照、復古上衣必收 第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面