大葉高島屋周慶滿5千送2100　美麗華洗衣機現省2萬7

▲大葉高島屋周年慶開跑，目標業績8億元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年百貨周年慶為消費者帶來豐富優惠，位於台北市北區的大葉高島屋、美麗華周年慶均在10／9正式開跑。大葉高島屋適逢30周年，祭出高達50%的回饋率，並首次亮相自主研發的AI機器人；大直美麗華今年20周年，也推出滿千送百等多項優惠活動，最高回饋可達24%。

大葉高島屋慶祝30周年，他們特別針對擁有聯名卡和APP的顧客推出高回饋。活動首五日，單筆消費達5,000元，最高可獲得總值2,100元的購物抵用券，可參與多達13項促銷活動，回饋率高達50%。

除了高額回饋，大葉高島屋也推滿額贈，單日累積消費滿12,000元，可獲限量的大葉高島屋禮賓寶寶手提箱；消費15,000元可獲禮賓寶寶30周年紀念款。下半年期間消費累積滿10萬元可參加抽獎，獎品包括市價8萬元的1英兩黃金、新款iPhone等。

▲大葉高島屋為了迎接30周年慶，集中火力打造天母最大女鞋區。

業者表示，周慶推出全館消費滿3,800元送1,600點數（約400元），家電區優惠門檻也有調降，過去需累積消費滿1萬元贈送2000點，今年只需消費滿8,000元即可獲得1600點。

此外，大葉高島屋首度亮相自主研發的「A-LA-DING智能機」，可提供33家館內品牌的專屬優惠，消費者只要輸入手機號碼，就能享受折扣券或兌換限量商品。

大葉高島屋表示從前年持續改造引入餐飲，日式吃到飽旭集表現亮眼，業績可達4億元，加上新開幕星巴克吸引人潮，今年比去年同期人流成長35%，而受出國潮衝擊的國際精品，本來就不是大葉高島屋有的業種，所以不太受出國潮影響，預計周慶20天檔期業績可達8億元，2024全年目標為56億元，成長1.8%。

美麗華百樂園邁入20周年慶，主打「美麗二十 感謝有您」的主題，推APP會員在全館消費滿5,000元送500元、化妝品和內衣區消費滿3,000元送300元。首五日、週末三日及最後三日，針對新光和永豐聯名卡的卡友，加碼單筆消費滿5,000元再獲200元回饋。

▲ESTEE LAUDER的全方位小棕修護組，原價8,900元，特價4,450元。

針對美妝也推出限定組合，ESTEE LAUDER的全方位小棕修護組原價8,900元，特價4,450元；LANCOME的NO.1小黑瓶發燒組原價9,100元，特價4,095元。家電單品也有不錯優惠，OSIM按摩椅原價268,000元，周年慶特價228,000元；BOSCH 10公斤洗衣機原價59,900元，特價32,900元。

▲OSIMuDreamPro5感養身椅，錡崴BOSCH10公斤去漬淨白滾筒式洗衣機，原價59,900元，特價32,900元。

除了購物優惠，美麗華還準備了一系列週末活動。每週六、日都有「美麗年華」市集，提供創意市集、街頭演唱，甚至還有DIY手作體驗。而台北首座杜比影院也即將在美麗華影城開幕，為影迷帶來全新的視聽享受。