UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

記者鮑璿安/綜合報導

UNIQLO為慶祝來台滿十四年,即日起至10月17日將推出「多采生活節」,不光有熱銷單品降價,更聯手台灣知名藝術家打造「台灣驕傲系列」、「Dee的美好生活日常系列」,穿出熱情活力的獨特台灣文化。





▲防風立領外套、牛仔休閒外套皆是首度優惠NT$1,490 。(圖/品牌提供)





▲童裝亦有DRY休閒連帽外套首次優惠價格NT$590 。(圖/品牌提供)

隨著天氣轉涼是時候換上新裝,10月10日至10月17日UNIQLO帶來精選熱銷LifeWear明星單品降價優惠,涵蓋男裝女裝單品,防風立領外套、牛仔休閒外套皆是首度優惠NT$1,490;日常百搭的錐形九分牛仔褲則來到NT$990新價格,而童裝亦有DRY休閒連帽外套首次優惠價格NT$590。





▲UNIQLO此次「多采生活節」攜手多位台灣知名設計師與藝術家打造全球獨有的「台灣驕傲系列」與「Dee的美好生活日常系列」 。(圖/品牌提供)





▲消費滿額贈送的多色便攜購物網袋 。(圖/品牌提供)

UNIQLO此次「多采生活節」攜手多位台灣知名設計師與藝術家打造全球獨有的「台灣驕傲系列」與「Dee的美好生活日常系列」,彰顯台灣特色的火龍果、趣味印花一躍而上T恤,也帶來俏皮可愛的帆布袋提供收藏,作為台灣限定獨家商品上市。此期間也提供消費滿額贈送的多色便攜購物網袋,隨機多種色彩點綴日常生活,大容量時尚網袋外型,只要消費滿NT$2,000即可擁有,數量有限贈完為止。

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceXCDG聯名。(圖/品牌提供)





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。(圖/品牌提供)



同時,全新The North Face X CDG聯名系列登場,以簡潔的黑、綠為主要色彩,融合雙方獨到的設計語言,將兩者的LOGO疊加注入單品內,更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語,釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套,採用防風科技與防潑水處理,更搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿;而背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。