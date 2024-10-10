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UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

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記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO為慶祝來台滿十四年，即日起至10月17日將推出「多采生活節」，不光有熱銷單品降價，更聯手台灣知名藝術家打造「台灣驕傲系列」、「Dee的美好生活日常系列」，穿出熱情活力的獨特台灣文化。

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲防風立領外套、牛仔休閒外套皆是首度優惠NT$1,490 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲童裝亦有DRY休閒連帽外套首次優惠價格NT$590 。（圖／品牌提供）

隨著天氣轉涼是時候換上新裝，10月10日至10月17日UNIQLO帶來精選熱銷LifeWear明星單品降價優惠，涵蓋男裝女裝單品，防風立領外套、牛仔休閒外套皆是首度優惠NT$1,490；日常百搭的錐形九分牛仔褲則來到NT$990新價格，而童裝亦有DRY休閒連帽外套首次優惠價格NT$590。

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO此次「多采生活節」攜手多位台灣知名設計師與藝術家打造全球獨有的「台灣驕傲系列」與「Dee的美好生活日常系列」 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷 。（圖／品牌提供）

▲消費滿額贈送的多色便攜購物網袋 。（圖／品牌提供）

UNIQLO此次「多采生活節」攜手多位台灣知名設計師與藝術家打造全球獨有的「台灣驕傲系列」與「Dee的美好生活日常系列」，彰顯台灣特色的火龍果、趣味印花一躍而上T恤，也帶來俏皮可愛的帆布袋提供收藏，作為台灣限定獨家商品上市。此期間也提供消費滿額贈送的多色便攜購物網袋，隨機多種色彩點綴日常生活，大容量時尚網袋外型，只要消費滿NT$2,000即可擁有，數量有限贈完為止。

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceＸCDG聯名。（圖／品牌提供）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供）

同時，全新The North Face X CDG聯名系列登場，以簡潔的黑、綠為主要色彩，融合雙方獨到的設計語言，將兩者的LOGO疊加注入單品內，更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語，釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套，採用防風科技與防潑水處理，更搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿；而背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。

關鍵字：

UNIQLO, 多采生活節, 限時優惠, 台灣驕傲, 秋冬新品

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