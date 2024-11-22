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Threads爆紅到日本必買「大猩猩按摩器」　按小腿超有力被譽自助旅行神器

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

最近Threads上熱烈討論到日本必買「大猩猩按摩器」，主打腿部專用，能有效舒緩自助旅行走路走太多的疲勞！

日本家電品牌DOSHISHA推出的大猩猩按摩器

到日本旅遊，很多人會選擇自助旅行，不過一走往往動輒走到上萬步，累積到晚上，兩腳真的是痠到不行。最近Threads上就有許多網友分享，靠著在當地買到的大猩猩按摩器拯救了疲累雙腿！

由日本家電品牌DOSHISHA推出的大猩猩按摩器，因為包裝上就畫著大大的猩猩圖案，加上產品訴求就是宣稱擁有「大猩猩等級的握力」（據說大猩猩的握力通常超過400~500公斤，相當於比一般人強20倍），讓這個按摩器一推出就受到矚目。

入門可選基本款的小腿＆足底兩種

按摩器分成基本款的小腿、足底兩種，皆有灰、粉、紫色三色可選擇，單個售價也都是5,500日幣（約台幣1,155元）。

網友貼心建議一次要買兩個，這樣才能一雙腿同時使用，也分享使用心得「日本旅遊每天走爆、還有工作久站久坐貼著10到15分鐘，真的是小腿解放救星」。除了走太多路的旅客之外，也很適合通勤族或上班需要久站、久坐的人。

按摩器打開來像是一塊布，使用時要包在腿上，透過像是氣壓的方式來按摩腿部，還貼心分成輕、中、重度三種按摩等級，可依個人需求選擇。

足底款則是包住腳掌使用。

還有進階版的黑色超級大猩猩按摩款

除了基礎款，眼尖的網友還發現有另一款是包裝上畫著宛如發火黑猩猩的加強版。

網友實際使用後分享「黑色為加強版，力道真的很強（怕痛的建議不要買哦）」、「和原本的一樣一共有三段可以調整（用起來感覺有點像是血壓計的氣壓感），但握力完全升級，適合覺得原本的不夠看的人，在日本日行兩萬步的雙腿壓完馬上被治癒了，我回台灣後腳一勞累就也會拿出來捏一下。」黑色超級大猩猩按摩款售價為6,600日幣（約台幣1,386元）。

目前看到Threads上網友多是在Bic Camera或是DON DON DONKI唐吉訶德買到的。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Threads, 大猩猩按摩器, 日本, 自助旅行

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