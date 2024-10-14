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柯震東穿梭台北街頭帥照曝光！「私服穿搭喜好」愛Studio Doe時髦男裝

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記者鮑璿安／綜合報導

受到許多極簡控喜愛的台灣品牌Studio Doe，過去以女裝為主軸，現在終於帶來全新的「 2024 GENDER FREE系列」，打造同型不同版剪裁，讓男性也能有新選擇。而系列請到男星柯震東擔任代言人，並身穿新品穿梭台北街頭，帥照也首度曝光了。

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，柯震東擔任代言人。（圖／品牌提供）

Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，設計基礎以「同型不同版」從剪裁上將服飾分製出男女款，作為低調情侶裝再適合不過了，讓各式身材的男女皆能自由挑選風格。而柯震東搶先示範此系列，換上GENDER FREE 水洗針織丹寧夾克，以特殊水洗工藝，呈現低飽和色系的斑駁層次細節，搭配上秋冬時節專屬的軟綿舒絨鬆身衛衣，造型舒適且時髦。

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲Gender Free 軟綿舒絨鬆身衛衣；水洗針織丹寧夾克。（圖／品牌提供）

柯震東穿梭在台北街頭拍攝形象照，他透露自己私下很喜歡這樣的簡單穿搭，全系列皆同步推出男女兩款，可以自由選擇合適版型穿搭。若是想營造稍微正式一點的風格，則可以換上品牌標誌性的雙褶繭型西褲，帶來與眾不同的視覺效果。

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲GU首次聯名南韓設計師品牌rokh，以「Play in Style」為主題，共推出16款單品 。（圖／品牌提供）

同時，GU首次聯名南韓設計師品牌rokh，以「Play in Style」為主題，共推出16款單品，南韓設計師Rok Hwang於2016年創立Rokh，過去在Celine的設計團隊與極簡女王Phoebe Philo合作，設計語言十分強烈，連BLACKPINK都是品牌愛好者，Rokh不光與H&M展開過聯名，這次攜手GU推出聯名系列，結合Rokh的百變穿衣魔法，這次的重點單品菱格壓紋外套，擁有滿滿的英倫風格，當拉上拉鍊時可展現出優雅的輪廓；也可以像斗篷一樣，拉開袖口的拉鍊，把手臂伸出來，增添青春與趣味感。

關鍵字：

Studio Doe, 服飾, 台灣品牌, 無性別, 柯震東

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