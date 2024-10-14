fb ig video ETtoday search mobile

全智賢被LV簽下最新代言人　女神經典語錄一起學

>

（圖／品牌提供）

▲LV簽下全智賢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈設計師迎來大地震，連代言人也是！LOUIS VUITTON路易威登（簡稱LV）簽下全新代言人全智賢，擔任品牌大使，這消息一出，也讓大家驚豔，韓國第一美全智賢也即將與品牌擦出許多精彩絕倫的形象照與影片！

韓國元祖級國民女神全智賢的美貌與智慧，是全球公認的！當年她以一部《我的野蠻女友》紅遍全球，更以《來自星星的你》成為電視劇女王，選在事業最高峰隱退結婚，這麼多年來她在韓國的地位始終不曾動搖，一姐地位屹立不搖。

（圖／品牌提供）

最近幾年全智賢才以少少的作品定期出現在觀眾的面前，全智賢永恆的美麗來自於她的自律，一起來聽聽她這些年來的經典語錄！

1. 「我們女人一定得保持在不斷學習的狀態，才能跟得上世界的腳步，思考跟學習，能幫助我更加認識人生，讓我更自在的方式。」

全智賢曾說，她每天早上6:00就要起床跑步，非常嚴格管理自己的身材，也在演藝圈中被譽為『運動狂魔』，自我管理非常嚴格的她，連她的老公都讚嘆不已！她也很坦然地說，在演藝圈中雖然實力很重要，但外形同樣非常重要，因此全智賢目標明確，對自己的體重和身材十分嚴格，她覺得外表加實力都要滿分才對得起觀眾，除了運動外，在飲食上也十分清淡，隨時準備好一個完美的自己。

2.「我能無時無刻都漂亮一輩子嗎？？其實，我好像已經過了那個階段了。」

全智賢在2016年拍攝《藍色大海的傳說》時其實是剛生完小孩不久，暌違銀幕3年多的她，卻比任何人努力在演技上，因為她深信，漂亮會隨著年紀而下滑，但演技卻會增長！ ！」

3.「後天努力造就成功，每件事都要盡力，先盡力了才能平常心看待一切！」

韓國人都知道，全智賢出身在富裕家庭，嫁得也是非常好，但她卻絲毫沒有驕縱任性的大小姐性格，反而比很多人更加努力，她除了是學霸外，更屢屢獲得獎學金，這都要歸功於她自律努力不懈的那份態度與精神，性格造就女神！

而全智賢的永恆美麗、無可否認的魅力以及精緻的風格，也使她在時尚界及其他領域中樹立了自己的地位，時尚界每個精品品牌都想與她合作，因為她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都能盡善盡美的詮釋品牌的力量與理念！

延伸閱讀
陸33歲人妻7天愛上24歲鮮肉武僧　出錢共赴酒店連日「激烈禪修」
跨性別正妹網紅壓地暴打男子　網：現代版武松打虎
小資女讓男友來過夜「一次收1600元」　自豪存錢妙招網看傻：很快變單身

關鍵字：

周刊王, 全智賢, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢 蕭敬騰、Summer禮服「喜鵲刺繡」藏寓意　象徵堅定不移的愛情 入秋粉色單品盤點！蝴蝶結包、芭蕾舞鞋造型技巧一次看 愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它 Summer復古婚紗「美到不思議」　林莉操辦設計瘦了5公斤 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背 2024百貨周年慶檔期完整版　購物趁現在省超多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面