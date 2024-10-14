全智賢被LV簽下最新代言人　女神經典語錄一起學

▲LV簽下全智賢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈設計師迎來大地震，連代言人也是！LOUIS VUITTON路易威登（簡稱LV）簽下全新代言人全智賢，擔任品牌大使，這消息一出，也讓大家驚豔，韓國第一美全智賢也即將與品牌擦出許多精彩絕倫的形象照與影片！

韓國元祖級國民女神全智賢的美貌與智慧，是全球公認的！當年她以一部《我的野蠻女友》紅遍全球，更以《來自星星的你》成為電視劇女王，選在事業最高峰隱退結婚，這麼多年來她在韓國的地位始終不曾動搖，一姐地位屹立不搖。

最近幾年全智賢才以少少的作品定期出現在觀眾的面前，全智賢永恆的美麗來自於她的自律，一起來聽聽她這些年來的經典語錄！

1. 「我們女人一定得保持在不斷學習的狀態，才能跟得上世界的腳步，思考跟學習，能幫助我更加認識人生，讓我更自在的方式。」

全智賢曾說，她每天早上6:00就要起床跑步，非常嚴格管理自己的身材，也在演藝圈中被譽為『運動狂魔』，自我管理非常嚴格的她，連她的老公都讚嘆不已！她也很坦然地說，在演藝圈中雖然實力很重要，但外形同樣非常重要，因此全智賢目標明確，對自己的體重和身材十分嚴格，她覺得外表加實力都要滿分才對得起觀眾，除了運動外，在飲食上也十分清淡，隨時準備好一個完美的自己。

2.「我能無時無刻都漂亮一輩子嗎？？其實，我好像已經過了那個階段了。」

全智賢在2016年拍攝《藍色大海的傳說》時其實是剛生完小孩不久，暌違銀幕3年多的她，卻比任何人努力在演技上，因為她深信，漂亮會隨著年紀而下滑，但演技卻會增長！ ！」

3.「後天努力造就成功，每件事都要盡力，先盡力了才能平常心看待一切！」

韓國人都知道，全智賢出身在富裕家庭，嫁得也是非常好，但她卻絲毫沒有驕縱任性的大小姐性格，反而比很多人更加努力，她除了是學霸外，更屢屢獲得獎學金，這都要歸功於她自律努力不懈的那份態度與精神，性格造就女神！

而全智賢的永恆美麗、無可否認的魅力以及精緻的風格，也使她在時尚界及其他領域中樹立了自己的地位，時尚界每個精品品牌都想與她合作，因為她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都能盡善盡美的詮釋品牌的力量與理念！

延伸閱讀

▸ 陸33歲人妻7天愛上24歲鮮肉武僧 出錢共赴酒店連日「激烈禪修」

▸ 跨性別正妹網紅壓地暴打男子 網：現代版武松打虎

▸ 小資女讓男友來過夜「一次收1600元」 自豪存錢妙招網看傻：很快變單身