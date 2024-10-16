冬蟲夏草＋人蔘根入底妝！超強「養膚氣墊」邊帶妝邊逆齡　當然不會老

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

氣墊粉餅上妝快速又攜帶方便，自從推出之後，很多人都不用粉底液了，一拍遮瑕、自帶水光，近期更有養膚氣墊新品登場，上妝同時抗老滋潤，可以說是換季必備。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華氣墊，售價2800元



BOBBI BROWN憑藉冬蟲夏草底妝系列，成為「乾皮救星」，具有滋潤肌膚光澤的同時，又可以持妝不卡粉，近期更升級全新版本，不僅有經典配方冬蟲夏，再增添人蔘根以及沙棘果油與薰衣草油，迅速幫暗沉膚色秒速補氣，同時加強潤澤保濕，重點是遮瑕度超有力，一拍即可讓瑕疵全部隱形，細緻的光澤感更能讓妝效不顯厚重，剛好正式換季也是周年慶，這一顆絕對要帶。

＃肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，售價3300元



肌膚之鑰向來很懂得為亞洲女性肌膚造光，全新水潤光采氣墊粉霜除了可以帶給肌膚自然潤透的妝效，更是添加獨家成分保加利亞玫瑰保濕精萃，上妝同時可以為膚況進行保濕，24H散發貴婦感的好命肌，同時擁有高度遮瑕的粉體，不需要遮瑕膏也能夠讓膚色均勻，實現媽生好皮的妝效。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價2550元

可以說是含金量最高的底妝「24K純金絲光氣墊粉餅」，超奢華的添加10倍黃金濃度，能夠呈現出具有高級感的內斂光澤膚質，高濃度活性保養成分，可以迅速為肌膚注入水潤養護能量，同時賦予一整天無瑕不斷電的完美膚況，金色粉盒連補妝的很時髦，當然要擁有。