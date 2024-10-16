fb ig video ETtoday search mobile

冬蟲夏草＋人蔘根入底妝！超強「養膚氣墊」邊帶妝邊逆齡　當然不會老

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

氣墊粉餅上妝快速又攜帶方便，自從推出之後，很多人都不用粉底液了，一拍遮瑕、自帶水光，近期更有養膚氣墊新品登場，上妝同時抗老滋潤，可以說是換季必備。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華氣墊，售價2800元

BOBBI BROWN,肌膚之鑰,嬌蘭,氣墊粉餅,底妝,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BOBBI BROWN憑藉冬蟲夏草底妝系列，成為「乾皮救星」，具有滋潤肌膚光澤的同時，又可以持妝不卡粉，近期更升級全新版本，不僅有經典配方冬蟲夏，再增添人蔘根以及沙棘果油與薰衣草油，迅速幫暗沉膚色秒速補氣，同時加強潤澤保濕，重點是遮瑕度超有力，一拍即可讓瑕疵全部隱形，細緻的光澤感更能讓妝效不顯厚重，剛好正式換季也是周年慶，這一顆絕對要帶。

＃肌膚之鑰  水潤光采氣墊粉霜，售價3300元

BOBBI BROWN,肌膚之鑰,嬌蘭,氣墊粉餅,底妝,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

肌膚之鑰向來很懂得為亞洲女性肌膚造光，全新水潤光采氣墊粉霜除了可以帶給肌膚自然潤透的妝效，更是添加獨家成分保加利亞玫瑰保濕精萃，上妝同時可以為膚況進行保濕，24H散發貴婦感的好命肌，同時擁有高度遮瑕的粉體，不需要遮瑕膏也能夠讓膚色均勻，實現媽生好皮的妝效。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價2550元

BOBBI BROWN,肌膚之鑰,嬌蘭,氣墊粉餅,底妝,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

可以說是含金量最高的底妝「24K純金絲光氣墊粉餅」，超奢華的添加10倍黃金濃度，能夠呈現出具有高級感的內斂光澤膚質，高濃度活性保養成分，可以迅速為肌膚注入水潤養護能量，同時賦予一整天無瑕不斷電的完美膚況，金色粉盒連補妝的很時髦，當然要擁有。

關鍵字：

BOBBI BROWN, 肌膚之鑰, 嬌蘭, 氣墊粉餅, 底妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

Rain曾胖到95公斤！不復胖瘦身技巧公開　嚴格飲控1年只吃1次麥當勞 維密天使回來了！歷史性畫面回顧　最厲害的翅膀海蒂克隆都穿過 愛情不付出只索取的三大星座！TOP 1喜歡被疼愛　自己寵人卻覺得沒面子 蔡依林愛威士忌配鼎泰豐炒飯！赴酒廠被蘇格蘭男人吸引：沉穩氣質吸引我 減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用 聊天總是句點王？盤點「無趣人」5特質　來看自己中幾項 《人生清理員》8催淚金句：不管怎樣，人活到最後終究是一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面