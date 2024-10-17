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天生愛勾引異性的三大星座女！TOP 1根本調情高手　樂觀又懂撩撥誰不沉船

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

喜歡異性是人類與生俱來的天性，但是以下三大星座女性特別好色，很喜歡讓身邊的異性對自己擁有不一樣的想法，會特別有成就感，快來看看妳有沒有上榜。

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 3：金牛座

金牛座的人看起來務實又精於計算，感覺與「天馬行空」四個字毫不相干，但其實她們對美的事物也有嚮往，不管是顏值高的異性或是聲音好聽的另一半，都會引起她們的注意，激發撩撥的慾望，不過個性關係比較保守，羞於採取行動，通常就僅止於幻想與對方互動，很難主動出擊。

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 2：天秤座

天秤座的人舉手投足都流露出優雅的情境，因為她們對待外在的自我要求就是不容許失態，所以第一眼印象總是可以讓身邊的人有正向評價，私底下更了解就會發現，她們擁有自己的想法與目標，是個有外表又有內在的人，特別會讓一些男性刮目相看，這樣自信的魅力會在對方心裡悄悄種下愛戀的種子。

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 1：射手座

射手座可以說是幽默風趣集一身的調情高手，她們不僅有自由奔放的靈魂，更是熱情陽光又活潑，所以很容易吸引男性的好感，加上她們很懂得男生的心動的瞬間，所以總是在有意無意間，透過一舉一動來讓身邊的異性沉船，甚至把這樣的悸動融入生活，只能說「誰能不動心」。

關鍵字：

星座, 占卜, 愛情

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