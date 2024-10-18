聖誕節才有！限量冷杉散發清冷木質香　繽紛節慶包裝超華麗必收

記者李薇／台北報導

冷杉通常生長在海拔或是緯度較高的寒冷環境之中，也是聖誕樹常用的樹種之一，因此，在聖誕節之際，經常會被應用在各種香氛單品裡面，讓過節的氣氛更為濃厚，以下就分享多款冷杉香氣的禮盒，帶有清冷感的木質氣息，好聞又療癒，限定出沒當然要好好收藏。

＃Maison Francis Kurkdjian 耶誕冷杉蠟燭，280g、售價3,600元

好似一種傳統，每年僅在聖誕限量回歸的Maison Francis Kurkdjian耶誕冷杉蠟燭，已經變成粉絲年末必期待的香氣，帶有些許北歐冷冽寒風的氣息，穿梭在高聳入雲的杉木之中，尚未被人類踏足的純淨香味，非常乾淨、透明，2024年推出的Saint Honore限量版承裝在世界上最好的硬瓷「Limoges瓷器罐」之中，金色燙印展現出奢華高貴的質感。

＃Acqua di Parma 靜謐雪松香氛蠟燭－流金璀璨限量版，200g、售價3,300元

同樣也僅在年末才會登場的靜謐雪松香氛蠟燭，今年仍然以義大利風情為人們帶來愉悅的節慶氛圍，攜手法國著名建築師及設計師India Mahdavi以標誌性柑橘橙為基底，透過金色線條描繪出格子、條紋或是圓點，打造手繪的精緻圖騰，當然，在香氣更是運用迷人冷杉樹香味結合冰霜覆蓋的松針，再混合富有活力的尤加利葉，展現清新明媚的氣息。

＃Jo Malone 冷杉與艾蒿香水，100ml、售價6,050元



Jo Malone每年都會在聖誕節推出一款限量登場的香味，今年，就以冷杉與艾蒿香水為主軸，帶有木芯深邃的冷杉結合草本氣息的艾蒿，展現出冬季時刻，白雪皚皚的針葉林間，帶有清冷又水感的香氣，並且透過底蘊的皮革味道，讓整體香味物更加沉穩內斂，完全不顯濃重。