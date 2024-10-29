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「能活著去解決不幸，也是一種幸運」　人生的容錯率是活著的人才擁有的

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文／人物誌

近期常常在網路上看到很多人在討論「人生的容錯率是很高的」的觀點。有些人認同這個說法，有些人則認為這是毒雞湯，甚至會覺得年紀越大，越沒有犯錯的空間，特別是在中年時工作不穩定的時候，更是讓人焦慮。

這樣的焦慮，多數時候都來自社會體制。什麼年紀該是什麼樣子，好像是一個無形的規定，時刻牽制著我們做人生的大小決定。

即使現在越來越多人理解「每個人都有屬於自己的時區」的觀點，不過生活在群體中的我們，還是很難不去與別人比較。該怎麼做到真正活在自己的時區，又是另一門課題了。

▲《凡人歌》劇照。（圖／微博，下同）

在生死面前，其他都是小事

關於「人生容錯率」的觀點，每個人的想法不盡相同。而我看到這句話時，是非常認同的，同時也想到身邊朋友的經歷，更覺得不管什麼年紀，人只要活著，人生的容錯率都是很大的，特別是在生死面前，其他都是小事。

這樣的感受，也許只有切身感受到才能懂。朋友在該是享受青春的年紀遭遇火劫，一夕之間，生活全變了調，從治療到復健的過程，耗費了多年的歲月，除了疼痛指數破表的皮肉痛外，更艱辛的是心理壓力，那種看著別人的生活持續往前，而自己卻被迫暫停的無奈，是局外人也能感受到的難過。

人生的容錯率，是活著的人才擁有的

這樣的人生劇本，每時每刻都在發生著，也許是剛遇到，或是正在經歷著。人生的低谷，除了意外發生，還有很多狀況是很難避免的，任何年紀，都有可能會遇到不如預期的事，跌宕起伏的人生是真的。

人生的容錯率，是活著的人才擁有的。不管它是高還是低，都只有尚存一口氣的人，才能被它包容。所以看到這個觀點時，才會覺得人生除了生死，其他都是小事。而每個人的人生高低點與時間配置都有著不同的劇本，活著只要專注的走在屬於自己的時區就好。

有時候想想，其實，能好好活著去解決那些不幸，何其不也是一種幸運？

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 人生容錯率, 職場, 觀點, 焦慮

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