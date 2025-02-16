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《童話故事下集》8殘酷金句：結婚跟生小孩一樣，都是一種傳染病

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記者鮑璿安／綜合報導

柯佳嬿、劉以豪主演新劇《童話故事下集》上線後引起討論，劇情講述廣告剪接師「林宜玲」與媽寶男工程師「曾學友」這對夫妻寫實的婚姻生活，直接跳過王子與公主童話般的結局，進入「童話故事下集」，當中讓人有感的金句台詞也曝光，看看哪一句讓你很有共鳴。

1. 怎麼不說優秀的男人太少，要怪我太挑？

2. 不分男生女生，大家都會要你努力唸書、找好工作，可是一過30大家就會改口，要女人不要那麼愛工作，要早點結婚生小孩。為什麼女人過了30歲，目標就要變成賢妻良母，那你前面叫我努力向上，是在跟我開玩笑嗎？

3. 結婚跟生小孩一樣，都是一種傳染病。幾年前剛滿三十的時候，身邊的朋友看人結婚就想結婚，因為這種感覺就跟參加畢業典禮很像，就是你看同學一個個上台領畢業證書，結果你還在重修，自然會覺得進度落後，就會被傳染想婚。

4. 等你好不容易結了婚，又發現旁邊的人是一個接一個生，這種時候感染力特別強，看到嬰兒就覺得很可愛，誒可是你知道嗎？懷孕有可能讓你中風，視網膜病變，高血壓糖尿病癲癇，產道裂到肛門。

5. 人生跟剪接一樣，是由很多種選擇組合而成，差別的人生沒有腳本。

6. 廣告就是賣一種生活，讓你以為買這個東西生活會過得更好，但其實你根本不需要。就像鑽戒跟求婚原本沒有關係，只是因為某個鑽石公司拍了一隻很成功的廣告，把永恆的愛情跟鑽石畫上等號，從此男人開始辛苦存一大筆錢，去買一顆很貴的石頭。

7. 男人就是一堆藉口，男人就是會故意把事情做得很糟，讓你看不下去就會動手。

8. 自以為王子專程來救你，但其實他救的一直是全世界。

關鍵字：

劇情, 金句, 柯佳嬿, 劉以豪, 真實

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