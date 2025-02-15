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看似溫柔其實超強勢三大星座！TOP 1擅長溫柔情勒　達目的不擇手段

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在社交場合中，不少人都會透過禮貌、不傷彼此感情的方式，來拒絕請求或是達到目的，但以下這三大星座是假裝溫柔，其實私底下超強勢，只是偽裝成另一種方式，進而促使對方達到自己的要求。

星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 3：處女座

處女座的人常常給人細心周到的印象，因為非常重視細節，所以總是讓人感到很窩心，但因為完美型人格，對自己與他人都有超高要求，但為了讓別人不覺得自己苛刻，所以經常會用「為你好」的角度當作起手式，讓對方可以按照自己的規劃做事，完全無法接受一點閃失。

星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 2：天秤座

天秤座的人喜歡和諧的氛圍，所以在社交場合中，都會顯出很隨和、善解人意的感覺，實際上她們對於很多事情都有自己的價值觀與標準，她們不會明確的否定對方，感覺是尊重他人的選擇，實則會在暗中掌握自己可以控制的範圍，默默的主導節奏，往自己想要的目標前進。

星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座的人心思敏感細膩、很擅長照顧其他人的情緒，看起來好像是依賴型人格，但是其實她們極度缺乏安全感，尤其是在家庭層面，會用溫柔的方式情緒勒索他人，來保護自己的領域，看起來好似順從，實際上別人是一點都無法踏足她的統治區，甚至犧牲別人也會要達成目的。

關鍵字：

星座

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