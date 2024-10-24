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Gap變性感了！聯名洛杉磯夯牌Cult Gaia　搶看金屬鍊條洋裝、工裝大衣

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記者鮑璿安／綜合報導

快時尚品牌Gap正在積極打造時髦多變的面貌，最近聯手洛杉磯品牌Cult Gaia推出全新聯名系列，一改品牌過往給人的休閒印象，系列中性感氣息滿點的金屬鍊條洋裝成為重點單品，可以說是怎麼穿怎麼美，以親民價位呈現出時髦穿著。

▲▼ｇａｐ。（圖／品牌提供）

▲▼ｇａｐ。（圖／品牌提供）

▲▼ｇａｐ。（圖／品牌提供）

▲Gap X Cult Gaia聯名系列顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素。（圖／品牌提供）

Cult Gaia為Jasmin Larian Hekmat於2012年在洛杉磯創立，以雕塑與建築感為標誌之一，大家最熟悉的品牌設計莫過於竹籃包款，具有記憶點的廓形非常迷人。而這回的Gap X Cult Gaia聯名系列，顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素，出現在無袖背心的肩帶、寬管牛仔褲的腰飾、貼身短洋裝的肩帶、露腰長洋裝的腰部上，可說是細節滿滿，具體呈現女性之美與力量。

▲▼ｇａｐ。（圖／品牌提供）

▲▼ｇａｐ。（圖／品牌提供）

▲金屬鍊條洋裝、長版繫帶羊毛大衣。（圖／品牌提供）

另外也搭上Y2K風潮，擁有體現身材線條的短版針織開襟衫，而秋冬時節必備的套頭大學衣與毛衣也都採短版設計，並以刺繡Logo「GAIA」增加整體精緻感，長版繫帶羊毛大衣則融入工裝設計，多個立體口袋既有實用功能，兼具實穿性和時髦感覺。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，打造女裝和童裝單品。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，Marimekko為UNIQLO LifeWear的經典設計迎來嶄新面貌，印花是聯名的主要看點，這次汲取秋季清晨薄霧到夕陽西下的色彩變化為靈感，本季打造四款獨特的Marimekko印花，包括Kimalainen（大黃蜂）、Suomu（魚鱗）、希臘神話中的海妖、取材大自然生態推出的Koppelo（松雞），透過標誌性的變化波點，帶給人繽紛亮麗又溫暖的視覺效果，融入女裝和童裝單品之中。

關鍵字：

時尚, 聯名系列, 快時尚, CultGaia, Gap

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