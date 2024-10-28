《排球少年》快閃店現身夢時代　哈利波特台北東區亮相

▲排球少年快閃店現身夢時代。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人氣作品《排球少年!!》快閃店進駐高雄夢時代，現場打造七大主題拍照區，並推出上百款周邊商品，粉絲們準備去打卡！台北東區則有哈利波特快閃店，設有拍照點跟扭蛋機，讓地下街多了魔法氛圍。

《排球少年!!》快閃店即起至12／1在高雄夢時代1樓時代光廊展出，內以四支球隊為主軸，設計多處打卡亮點，包括氣勢磅礡的球員角色牆、第四季動畫中的春高賽對決場景，以及入口處的烏野高中排球隊主視覺。值得一提的是，11月17日適逢東京音駒高校排球部隊長「黑尾鐵朗」生日，現場還特別安排COSER到場同歡。

店內集結多款實用周邊，包括十款動畫經典劇照的壓克力磁鐵，售價120元，以及印有校徽的無線充電器、木杯墊，售價分別為650元、238元。服飾類則有印製球隊標語的T恤及漁夫帽，價格550元起，熱門的收藏卡機也在現場抽得到。此外，球員們化身可愛小動物的造型壓克力小磁鐵，推出17款盲抽造型，包括九隻烏鴉、三隻狐狸、兩隻貓頭鷹、兩隻貓及一棵樹，讓粉絲好好收集。

業者表示，單筆消費滿888元，即可兌換限量紙膠帶；10／31至11／3及11／7至11／10也推出兩波優惠，APP會員消費滿1,111元現折100元，或消費滿999元可參加抽獎，有機會獲得限量周邊。

《哈利波特》快閃店也進駐台北東區地下街第二廣場，即起至明年2／9期間，供粉絲朝聖打卡，結合多款經典場景設計與近百款全新周邊商品，讓粉絲身處魔法氛圍的空間。快閃店從入口處的「霍格華茲經典圖」開始，一路上陳設了「金探子」、「霍格華茲徽章」和「9¾月台」等熟悉圖案。還有「入學通知信」大扭蛋區，可試手氣抽取限量周邊。

快閃店推出的新品包含門簾、無框畫、滑鼠墊、面紙盒、洗衣籃、霍格華茲特快車毛毯等居家佈置的周邊商品，讓粉絲能夠在家中打造魔法氛圍；陶瓷和木質材質的杯墊分別展示了四學院標誌，還有Q版哈利和霍格華茲城堡等流沙杯墊，適合喜歡華麗風格的粉絲，為桌面增添魔法感。