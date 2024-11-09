朝聖香港藍瓶咖啡！三層樓高超美玻璃建築　優雅喝杯冷萃琴酒特調

▲逛街逛累了就到「Blue Bottle Coffee」灣仔店喝杯漂浮咖啡「Nola Float」。（港幣70元／杯）



圖文／鏡週刊

有「咖啡界Apple」之稱的「Blue Bottle Coffee」，從美國舊金山起家，首間海外分店就位在日本東京，當年造成了一股「淘」黑金熱潮，咖啡愛好者都要喝上一杯才算時髦。其實想要喝杯香醇的藍瓶咖啡，離台灣最近的亞洲分店就在香港！

「Blue Bottle Coffee」是一間來自於美國的全球連鎖咖啡品牌，成立於2002年，創辦人James Freeman是位單簧管演奏家，也是位冒險家，因對高品質咖啡豆的堅持與生活理念，勇敢賭上身家，發起了一場對商業咖啡市場的大革命。

他堅持只販售48小時內烘焙的新鮮咖啡豆，從最初的小型手沖咖啡攤，發展至今已在全球擁有超過100家分店，像蘋果手機般，收攏了一大批忠實的咖啡追隨者。

▲經典的藍瓶標誌已成為咖啡界的潮流代表，罐裝的冷萃有機咖啡「Cold Brew Can」。（港幣55元／杯）

▲灣仔的「Blue Bottle Coffee」是全香港最大間藍瓶咖啡，整棟建築共3層樓高。

▲1樓有販售精品咖啡豆、濾掛咖啡與各式藍瓶子周邊，粉絲可以一次收集。

Blue Bottle Coffee在香港共有三間分店，分別位於中環、灣仔與香港國際金融中心。全香港第一間藍瓶咖啡開在中環擺花街，2020年正式開幕，咖啡廳一貫由名建築師Schemata Architects操刀設計，東京、京都與首爾分店皆出自他之手，佔地85坪，共有兩層樓高，來這喝咖啡還能順便打卡經典的中環半山手扶梯。

▲藍瓶咖啡目前在香港共有三間分店，其中一間位在灣仔聖佛蘭士街。

另一間位在灣仔的Blue Bottle Coffee，是香港最大的藍瓶分店，2021年正式開幕，灣仔店座落於星街小區，星街小區由星街、月街、日街、聖佛蘭士街及永豐街組成，這裡遍布咖啡廳、餐酒館、畫廊與精品小店，如今多了設計感十足的藍瓶咖啡，又有了一個來逛街的理由。

▲灣仔店一樓為外帶服務區「Grab and Go」，方便上班族日常買咖啡。

灣仔店共三層樓高，擁有大片玻璃窗與寬敞的內部空間，設計靈感來自於星街小區的太陽、星星與月亮。一樓設計為「Grab and Go」外帶服務區；二樓設有手沖吧台與廚房；三樓則設有舒適的沙發區，以及向香港本地品牌「廿一由八」訂製的胡桃木餐桌椅，在這一定能找到一個最想窩著的舒服角落。

▲用餐空間寬敞舒適，大片玻璃窗可以一邊欣賞窗外市景、一邊品咖啡。

除了各式經典咖啡豆與手沖，漂浮冰咖啡「NOLA FLOAT」也很受歡迎，搭配香草冰淇淋，冷萃咖啡讓腦子一下子清醒；想要微醺可以試試cocktails系列中的「Coffee Gin Fizz」，使用帶有菊苣味的冷萃咖啡NOLA，加入百香果泥、糖漿、鮮奶油、蘇打水與英國坦奎麗琴酒調製而成，果香濃郁、酒感輕盈，喝起來非常清新，很適合逛了一整天後，坐下來慢慢小酌。

▲漂浮咖啡「Nola Float」使用冷萃咖啡加上香港本地品牌「Gelat Etc.」的義式手工冰淇淋。（港幣70元／杯）

▲員推薦的「Coffee Gin Fizz」是百香果風味的冷萃琴酒特調。（港幣78元／杯）



Blue bottle Coffee 地址：香港灣仔聖佛蘭士街15號

電話：+852-6411-0689

營業時間：08:00～19:00，週六、日09:00～19:00

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