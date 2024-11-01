劉德華「正能量金句」盤點：有信心未必會贏，但沒信心一定會輸

▲天王劉德華來台開唱。（圖／翻攝自IG/andylauox、tonyleung_official，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天王劉德華演唱會昨（31日）遇到颱風攪局，宣布延期至周六，一天開唱兩場十足考驗體力，可說是超寵粉。劉德華是演藝圈的傳奇，更可稱得上是華人群體的最大公約數，真正「零負評男神」當之無愧。盤點他曾說過的正能量金句，每一句都能讓人省思並獲得更多。

#我只是喜歡做第二，做第二很好，前面永遠有個目標追，坐第一高處不勝寒，無敵也很寂寞。

#有信心未必會贏，但沒信心一定會輸。

#當大部分的人需要你的時候，就是成功。

#自律真是一個非常難的事情，自律不代表不懶，自律是一個非常難達到的事，我還是那句話：「把努力當作習慣」 ，慢慢就出現自律。

#有些東西丟了，回頭找還能找到，但是機會不是原路返回就能碰到。有壓力吧？但不需要因此懊惱，未來就像我們手掌上的掌紋，每個人不一樣，但儘管錯綜複雜，卻始終掌握在自己手中，未來不在明天，就在當下，記住一個今天勝過無數個明天。

#生命中什麼最重要？我覺得天賦、努力、運氣。我還是覺得運氣是更重要，可能很多人像梁朝偉演戲那麼好，但是沒有那個運氣；可能很多人像劉德華那麼努力，可能沒那個運氣，我絕對相信有，我們兩個人可能在這方面運氣特別好。

#所有人都會覺得劉德華在不停的努力，我也不知道到底天賦是什麼東西，所以我不停一首一首的唱、一部一部的拍，只要你不停地重複，成功應該是逃不掉了。

#我覺得每個人都有阿Q的精神，你要自己覺得自己行，有時候不要太過高估自己，但也不要低估自己。我覺得不管行不行，先做吧！努力這兩個字是不能缺的，雖然可能努力不一定成功，但是成功的人我覺得他一定努力過，嘗試了、失敗了，那就再來吧！怕什麼？還年輕！