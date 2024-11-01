fb ig video ETtoday search mobile

劉德華「正能量金句」盤點：有信心未必會贏，但沒信心一定會輸

>

▲▼劉德華正能量金句。（圖／翻攝自IG）

▲天王劉德華來台開唱。（圖／翻攝自IG/andylauox、tonyleung_official，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天王劉德華演唱會昨（31日）遇到颱風攪局，宣布延期至周六，一天開唱兩場十足考驗體力，可說是超寵粉。劉德華是演藝圈的傳奇，更可稱得上是華人群體的最大公約數，真正「零負評男神」當之無愧。盤點他曾說過的正能量金句，每一句都能讓人省思並獲得更多。

#我只是喜歡做第二，做第二很好，前面永遠有個目標追，坐第一高處不勝寒，無敵也很寂寞。

#有信心未必會贏，但沒信心一定會輸。

▲▼劉德華正能量金句。（圖／翻攝自IG）

#當大部分的人需要你的時候，就是成功。

#自律真是一個非常難的事情，自律不代表不懶，自律是一個非常難達到的事，我還是那句話：「把努力當作習慣」  ，慢慢就出現自律。

#有些東西丟了，回頭找還能找到，但是機會不是原路返回就能碰到。有壓力吧？但不需要因此懊惱，未來就像我們手掌上的掌紋，每個人不一樣，但儘管錯綜複雜，卻始終掌握在自己手中，未來不在明天，就在當下，記住一個今天勝過無數個明天。

▲▼劉德華正能量金句。（圖／翻攝自IG）

#生命中什麼最重要？我覺得天賦、努力、運氣。我還是覺得運氣是更重要，可能很多人像梁朝偉演戲那麼好，但是沒有那個運氣；可能很多人像劉德華那麼努力，可能沒那個運氣，我絕對相信有，我們兩個人可能在這方面運氣特別好。

#所有人都會覺得劉德華在不停的努力，我也不知道到底天賦是什麼東西，所以我不停一首一首的唱、一部一部的拍，只要你不停地重複，成功應該是逃不掉了。

▲▼劉德華正能量金句。（圖／翻攝自IG）

#我覺得每個人都有阿Q的精神，你要自己覺得自己行，有時候不要太過高估自己，但也不要低估自己。我覺得不管行不行，先做吧！努力這兩個字是不能缺的，雖然可能努力不一定成功，但是成功的人我覺得他一定努力過，嘗試了、失敗了，那就再來吧！怕什麼？還年輕！

關鍵字：

劉德華, 演唱會, 正能量, 成功秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜「絕美髮色」盤點！冷黑茶色看不膩、奶茶灰紫線條挑染過渡期也好看

子瑜「絕美髮色」盤點！冷黑茶色看不膩、奶茶灰紫線條挑染過渡期也好看

謝盈萱撞衫柯佳嬿愛上Max Mara外套　勸敗詹子萱用「金鐘獎金買」

謝盈萱撞衫柯佳嬿愛上Max Mara外套　勸敗詹子萱用「金鐘獎金買」

新竹巨城正常營業被罵翻　網友：「可是昨天壽司郎已經訂好了」

新竹巨城正常營業被罵翻　網友：「可是昨天壽司郎已經訂好了」

曖昧對象有3種症頭　再動心也要踩煞車 「大馬最美千金」行李箱塞近千萬名牌包　愛馬仕特殊款伴遊上海 鬼塚虎大勢「德訓鞋」7色一次看！王源同款Converse夾心厚底鞋超燒 7款低預算輕奢包！趙露思時裝周同款被問爆　韓星愛包萬元初入手 Swatch聯名歐米茄月相錶首創「地相」顯示　價格飆破萬元大關 GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看 果然是質感王！搭星宇航空送Aesop過夜包　7件小物價值2050元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面