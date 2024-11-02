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天天都有小驚喜！SABON、Jo Malone聖誕倒數月曆必收

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記者曾怡嘉／台北報導

年末將至，聖誕佳節的氣氛越來越濃，許多品牌紛紛推出聖誕倒數月曆，陪你倒數12月，讓年末的每一天都充滿著不同喜悅，其中SABON和Jo Malone的復古佳節設計最引人注目，絕美包裝加上豐富的內容物，不買太可惜！

#SABON

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲SABON 2024 美好年代 倒數月曆，7,980元。

SABON 2024年的倒數月曆以「美好年代」的法國宮廷酒店為靈感，打造精裝香氛酒店別墅造型，每天打開一扇「香氛套房」之門，享受專屬的香氛禮遇。內含24款旅行單品，包括4款年度新品及5款倒數曆限定，首次收錄臉部與頭皮保養聖品，還有全球首度亮相的袖珍陶瓷浴缸擺件，來自19世紀末的奢華體驗，讓聖誕節倒數每一天華麗留香。

推薦購入

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲SABON 明星三部曲宮廷禮盒(美好年代限定包裝) ，1,980元。禮盒內容：沐浴油 100ml、身體磨砂膏 60g、身體乳液 50ml 。

SABON美好年代邀請眾人進入香氛宮廷酒店，以沐浴儀式點亮年末。明星三部曲宮廷禮盒包含經典三步驟（沐浴油、磨砂膏和身體乳液），並有兩款香氣（美好年代、綠玫瑰）可以選擇。限定設計金色華麗的口金包繡上品牌專屬印記，搭配的寶石藍綠色絨布完美詮釋美好年代的高雅與精緻，彷彿置身法國宮廷般的貴族享受。

#Jo Malone

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 璀璨復古派對-倒數月曆，17,400元。

Jo Malone London則以璀璨復古佳節派對為主題，將品牌的經典奶油色包裝，以紅色緞帶、裝飾球、手杖等琳瑯滿目的節慶圖樣以復古插畫點綴，禮盒呈現滿滿的豐富暖心的佳節氛圍，透過奢華的小香水、身體沐浴與潤膚系列，以及旅行香氛蠟燭等獨家聖誕明星香氛，25個小抽屜藏著系列寶物，讓12月的每一天都充滿著不同的喜悅。

推薦購入

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲冷杉與艾蒿香水，100ml，6,050元。

皚皚白雪覆蓋滿滿的冷杉林，閉上眼睛深呼吸感受一縷清新提神的艾蒿進入鼻息，伴隨著冷杉的清新木質香氣，溫和穿透的樹脂香味，與艾蒿的草本氣息相互交融，底蘊柔軟的皮革氣味讓整體香氣更加沉穩內斂，在沉靜中注入滿滿活力。

關鍵字：

聖誕倒數, SABON, JoMalone, 香氛, 美好年代

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