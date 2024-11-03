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流汗異味讓人好尷尬！營養師提醒「5類食物」盡量少吃

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▲▼營養師提醒「5類食物」盡量少吃　避免流汗異味 。（圖／Unsplash）

▲咖啡會增加排汗量，容易讓汗味變濃密。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每次進入擁擠的車廂或是電梯，撲鼻而來的異味總是讓人覺得不適，營養師高敏敏敏提醒，流汗有異味，可能是身體發出警訊，若身上總是有汗味，也可以檢視一下自己吃的食物，以下「5種食物」請盡量避免，避免身上飄異味。

▲▼營養師提醒「5類食物」盡量少吃　避免流汗異味 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#油垢味

身上有油垢味可能因為多為高油飲食，導致肝膽功能不佳，建議可以多吃深綠色蔬菜，膳食纖維可增加糞便中油脂的含量，進一步降低油脂吸收，並以蒸、煮、滷、燉的方式料理，避免攝取過多油脂。

#焦味

愛吃燒烤，易造成心臟和腸道的負擔大，建議適量補充各色蔬果、黑巧克力、綠茶，富含多酚的食物，有保護心血管的功效，也可以減少自由基傷害腸道、幫助體內抗發炎。

#甜膩味

吃太多糖，使胃、胰臟功能不佳，建議三餐補充山藥、秋葵、地瓜、玉米，甜食容易刺激分泌胃酸，增加胃部負擔，而山藥、秋葵含有多醣體，可以增加胃部黏膜的保護力，若是血液中的葡萄糖過高，也會產生體味。

#腥味

愛吃乳製品導致肺、腸胃不佳，建議可以吃點白蘿蔔或泡點生薑茶幫助消化，因乳製品中的「酪蛋白」不易分解，在消化過程中易產生異味。

#腐味

愛吃加工肉，因鹽分過高易使腎臟功能受損、膀胱結石，建議多吃植物性蛋白質的豆類、豆製品，並多多補充水分，足夠飲水量可幫助尿液中的鈣、草酸鹽溶解，減少結石的形成。

營養師高敏敏也點名，以下五種食物盡量少吃，對抗臭很有幫助。

1.重口味食物、咖啡：增加排汗量，使汗味變濃郁。

▲▼營養師提醒「5類食物」盡量少吃　避免流汗異味 。（圖／Unsplash）

2.紅肉、加工肉：脂肪含量高的肉類 在消化過程中容易產生異味，紅肉代謝時會產生乳酸、尿酸 使汗味和細菌結合後

產生異味。

3.酒類：酒精會刺激汗腺、分泌汗液。

▲▼營養師提醒「5類食物」盡量少吃　避免流汗異味 。（圖／Unsplash）

4.海鮮：蛋白質&氨基酸容易產生異味。

5.辛香料：會刺激汗腺分泌且揮發性較高，汗液在皮膚的異味濃厚。
 

關鍵字：

身體異味, 飲食, 營養師, 健康, 食物

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