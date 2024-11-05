IKEA 2024耶誕系列59元起　用一盞燈轉變居家氛圍

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列，VINTERFINT壁面掛飾，售價449元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年底將近，IKEA也推出最新VINTERFINT耶誕系列，將北歐傳統和現代設計相結合，為這個節日帶來溫馨愉悅的氛圍。其中包括抱枕套、耶誕裝飾組都有著滿滿北歐森林的氣息，而醒目且充滿意象的白色小屋裝飾桌燈，採用電池設計，方便安置在家中任何角落，輕鬆轉變居家氛圍。

▲VINTERFINT禮品包裝紙，尺寸3x0.7公尺，售價59元。

VINTERFINT系列以瑞典森林為靈感來源，圖案中融入狐狸、松鼠等森林動物，以及冬季植物和花卉，旨在營造出一個充滿瑞典語「Mys」，意即「舒適」與「溫馨」的居家空間。這套系列產品涵蓋了從裝飾品到家居用品的多樣選擇，單品售價59元起，讓民眾能輕鬆體驗瑞典獨特的節慶魅力。

▲（左）VINTERFINT耶誕樹裝飾3件組，售價379元；（右）耶誕樹裝飾品2件組，售價179元。

該系列中的亮點包括多款耶誕樹裝飾，如2件組的動物裝飾品和3件組的動物造型裝飾球，展示出可愛的狐狸、馴鹿等森林生物，帶來濃厚的節日氣息。STRÅLA星星燈罩和LED裝飾桌燈，則以柔和的燈光渲染節日氛圍。其他如聖誕老人擺飾、松木壁面掛飾及傳統山羊造型裝飾品，讓人輕鬆布置出節慶的溫馨感。

▲STRÅLA陶瓷白色屋Led裝飾桌燈，高16公分，售價449元。

▲VINTERFINT靠枕套，售價199元；紅色山羊裝飾品2件組，售價299元；STRÅLA宮人草燈罩，高度70公分，售價179元。

此外，IKEA從11／1至12／30「耶誕派對外帶餐」也正式登場，4-5人份的餐點包括耶誕烤全雞、焗烤起司通心粉，加上肉丸拼盤、煙燻鮭魚沙拉與雙甜點，原價2,599元，。早鳥訂購特價1,980元；雙人份的小型套餐則提供6道料理，原價1,180元，早鳥特價999元。

▲VINTERFINT兒童圍裙，售價149元；SILLTRUT玩具廚房，尺寸68x40x100公分，售價2,499元。

星巴克近期也對外公開星迷年年期待的耶誕系列商品，超可愛的耶誕系列，今年以「嘉年華」為主題打造魔幻時光，超療癒的耶誕樹杯跟畫龍點睛的杯緣子，都讓一秒感受節慶風韻。

▲星巴克發表一系列耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

而星巴克破百款的應景商品，其設計主題為「充滿歡樂氣氛的嘉年華時光」，以多姿態的插畫搭配溫馨卻繽紛的色澤，加上針織、可愛與讓人眼睛一亮的元素，詮釋年末的歡慶時刻，馬克杯除了有耶誕樹造型，在台灣限定的系列中，還有針織外觀的設計，蝴蝶結與緞帶不時穿插在各品類，還有受到許多顧客歡迎的包包，也推出耶誕節與針織的包款。

無印良品針對耶誕節，也推出GOOD HOLIDAYS商品系列，以「能夠帶來樂趣、笑容」為出發點，在充滿節慶氣息的月份，讓消費者能以挑選一份禮物，向喜愛的親朋好友表達感謝之意的的心情，讓節日更有愉悅感受，包括充滿耶誕元素的擴香紙，以及有趣的派對小物等，單品售價從49元至799元不等，預計11月上市。